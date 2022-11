približava se rok

Sve je veći pritisak da se spriječi donošenje zakona: Upitno je hoće li za novi porez biti dovoljno ruku u Saboru

Na argumente da će zbog toga biti kažnjen propulzivni IT sektor, uzvraćaju kako je riječ o vrlo malom broju kompanija, s obzirom na to da se porez propisuje za one s više od 300 milijuna dobiti i podsjećaju da su neke od tih tvrtki unaprijed dizale cijene računajući na veliko poskupljenje struje