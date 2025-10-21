Naši Portali
Branimir Pofuk

Svako je primirje bolje od rata, ali poraz je čovječanstva ako se do mira može samo na Trumpov način

21.10.2025. u 19:52

Zajedno s pjesnikom Mirašem Martinovićem postavljam pitanje sebi i čovječanstvu o našoj naravi

"A gdje ćemo mi/Poslije svega/Gdje"

Tako glase posljednji stihovi pjesme "Raseljenje" i posljednje riječi zapisane i objavljene u pjesničkoj zbirci "Smrt u Gazi" što ju je još prošle zime završio i proljetos objavio crnogorski pisac i pjesnik Miraš Martinović. Zbijam razvedene stihove u duže retke, da ih lakše uklopim u format novinskog članka. Oprostit će mi pjesnik. Moram prenijeti što još u toj pjesmi piše: "Gdje ćemo sada mi sa ove zemlje/onako na njoj nema ništa/Sve ste zbrisali/Kuće i gradove/Život se ne osjeća/Života nema/Ali mi hoćemo/Na goloj ledini/Da budemo/Na svojoj zemlji..."

Donald Trump Gaza

CU
Cuki
20:27 21.10.2025.

Znaći da je primjere dogovorio biden ili hilari i kamala onda bi to bilo bolje ?ili Putin ?

