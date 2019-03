Sutra mraz, kiša, snijeg... A evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Ujutro ponegdje mraz, navečer kiša, snijeg... Tako otprilike izgleda vremenska prognoza za srijedu. Prijepodne će još biti suho i barem djelomice sunčano, u nekim nizinama uz kratkotrajni mraz, te uz jugozapadnjak i jugo. Poslijepodne slijedi naoblačenje, zatim i mjestimična kiša, u gorju i snijeg, kojeg kasnije može biti i u nekim nizinama, osobito unutrašnjosti Dalmacije, javlja HRT.

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu jutarnja temperatura biti malo niža od 0 °C, a danju će porasti na vrijednosti oko 12 °C. Bit će djelomice sunčano, povremeno u Podunavlju i Posavini uz umjeren jugoistočni vjetar, kaže meteorologinja dr. sc. Petra Mikuš Jurković.

Središnja Hrvatska bit će pak gotovo bez vjetra, ali će u noći na sjeveru puhati umjeren jugozapadnjak zbog kojeg će izostati jutarnji "minusi". U južnijim će krajevima jutarnja temperatura biti "negativna", prema večeri oblaka će biti sve više, a u zapadnijim predjelima može pasti i malo kiše.

Kiše već poslijepodne može biti na sjevernom Jadranu i u gorju, gdje će opet ponegdje pasti i malo snijega. Prvi dio dana bit će sunčaniji, u unutrašnjosti uz hladno jutro, a duž obale temperaturu od 3 °C, na otocima do 8 °C. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni prema kraju dana će pojačati, pa će i more biti uglavnom umjereno valovito.

Porast naoblake očekuje se i u Dalmaciji popodne, a prema večeri ponegdje i kiša, u unutrašnjosti i susnježica i snijeg, kojeg prolazno jaka bura krajem dana može donijeti mjestimice i u priobalje. Danju vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo. Jutro u unutrašnjosti hladno, a dnevna temperatura kretat će se oko 12 °C.

Danju će podjednake vrijednosti temperature biti i na jugu Hrvatske, gdje će biti uglavnom suho i pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab, prema večeri i umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 6 °C, a u unutrašnjosti i oko 0 °C."

U četvrtak će pak na kopnu biti uglavnom suho, samo u unutrašnjosti Dalmacije još uz kišu, ponegdje i snijeg. Petak će, navodi Mikuš Jurković, biti nestabilan, a od subote će biti sunčanije i uglavnom bez oborine. U petak na istoku zemlje prolazno će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, a onda uz jugozapadnjak sve toplije, uz dnevnu temperaturu ponegdje i oko 20 °C.

I na Jadranu će od subote osjetno zatopliti uz jugo te uglavnom suho vrijeme. U četvrtak će još prolazno puhati jaka bura i sjeverozapadnjak, ponegdje i s olujnim udarima. Na jugu u noći i ujutro padat će kiša, ponegdje i obilnija, praćena grmljavinom, a i u petak postoji mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak, prognozira dr. sc. Petra Mikuš Jurković.

