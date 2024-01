Sutkinja u objašnjenju presude: 'Nije imao namjeru ubiti Sablju već otkloniti opasnost za svoj život'

Njih su dvojica jučer na zagrebački Županijski sud dovedena iz zatvora u Gospiću s rukama i nogama u lancima te pod pratnjom policajaca naoružanih dugim oružjem. No u ranim poslijepodnevnim satima, Kristijan Knego, bivši voditelj zaštitarske službe u zagrebačkom noćnom klubu Ritz i Dorian Mraković, nekadašnji policajac PU zagrebačke koji je u tom klubu radio kao zaštitar iz zagrebačkog Županijskog suda izašli su kao - slobodni ljudi.

I to zato, što je ih je sud obojicu nepravomoćno oslobodio optužbi za ubojstvo (Knego), odnosno pomaganje u ubojstvu (Mraković) Tomislava Sablje. Sabljo je ubijen lani u travnju u noćnom klubu Ritz, a prema optužnici ubio ga je Knego, ispalivši u njega četiri hica i to nakon što mu je Mraković dodao pištolj po kojeg ga je Knego prethodno poslao. Tužiteljstvo, koje je nakon nepravomoćne presude najavilo žalbu, tvrdilo je da je bila riječ o namjeri no sudsko vijeće pod presjedanjem sutkinje Tamare Pleše nije bilo tog stava. Sud je smatrao da se radilo o - nužnoj obrani.

- Knego je Sablju ubio u nužnoj obrani, što znači da nema protupravnosti, a onda ni kaznenog djela. A ako nema kaznenog djela, onda ni Mraković nije mogao biti pomagač. Nije bilo sporno da je Knego pucao u Sablju i ubio ga, no navode optužnice da je Knego prilazio Sablji s pištoljem u ruci kojeg je repetirao, te da je prije toga Sablju doveo u stanje tenzije, sud je smatrao spornim. Želim naglasiti da je istraga u ovom predmetu trajala šest mjeseci, tijekom nje je ispitano 36 svjedoka, provedeno je nekoliko vještačenja, pregledana je snimka video nadzora iz Ritza koja je krucijalni dokaz. Ta tvrdnja tužiteljstva je jedino s čim se ovaj sud slaže - kazala je sutkinja Tamara Pleše.

VEZANI ČLANCI:

Pojasnila je da je snimci zabilježeno ponašanje Sablje i svih ostalih, ne samo u trenutku ubojstva već cijelo vrijeme.

- Optužnica je podignuta 18. listopada 2023. i u toj je optužnici tužiteljstvo tvrdilo da je Knego, nakon što je doznao da je Sabljo ušao u klub, smišljeno pozvao neke ljude da ga smire kako bi ga kasnije u pogodnom trenutku ubio. Nakon što su svi dokazi iz optužnice pročitani, dva mjeseca kasnije, tužiteljstvo mijenja činjenični opis i jednu neodrživu teoriju mijenja drugom. Jer ovo vijeće je snimku iz Ritza više puta gledalo i nakon analize snimke, obrana i iskaza svjedoka zaključilo da Knego nije imao namjeru ubiti Sablju već otkloniti opasnost za svoj život - kazala je sutkinja.

Dokaz da Knego nije imao namjeru da ubije Sablju, po sudu je to što je odmah zamijenio zaštitara s kojim se Sabljo na ulazu u klub sukobio, što je Knego u obrani naveo da je Sablji kazao da se smiri, dok ga je ovaj psovao.To se vidi na snimci, a potvrdio je i Goran Vidović. Na snimci se vidi i da je Knego iz torbice izvadio pištolj tek kada je u Vidovićevim rukama vidio revolver. Knego je pištolj držao prema tlu, i pokazivao je prema Vidoviću tražeći da mu ili da ili makne revolver. Prema stavu suda, tako ne postupa osoba koja ima namjeru nekog ubiti, a nitko od svjedoka nije uopće vidio da Knego ima pištolj u ruci uperen u tlo. Vidović je pištolj stavio u džep, Sabljo mu ga je htio uzeti, u nekom trenutku Vidović mu ga je dao, Sabljo je ruku s pištoljem podigao prema Knegi i tek utom trenutku je Knego pucao prema Sablji. Po sudu je to nužna obrana jer je riječ o otklanjaju napada od sebe, a to što je ispalio više hitaca, nakon prvog koji je bio koban, pripisano je strahu, ugrozi, PTSP-iju...

- Svrha kažnjavanja je da se počinitelj kazni, da ta presuda preventivno utječe na društvo i ispuni svrhu kažnjavanja, no svrha kažnjavanja nije procesuiranje bilo koga za bilo što i pod svaku cijenu iako je gubitak života nenadoknadiv - zaključila je sutkinja Pleše.

Imon Choudhury, branitelj Kristijana Knege kazao je da je Knegi pao kamen sa srca. - Žao mu je što se sve to dogodilo, no on nije imao izbora i sud je to uvidio. Mi smo zadovoljni - kazao je Choudhury.

VIDEO Tko je Tomislav Sabljo, ubijen u noćnom klubu: Zadnjih je godina više bio u Remetincu nego van njega