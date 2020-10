Sutkinja poručila socijalnoj radnici: 'Niste obavili posao kako treba i odgovornost leži na vama i bolesniku'

Branku Rafajcu (41), muškarcu optuženom za teško ubojstvo maloljetne djevojčice (16) s Malog Lošinja, nastavljeno je suđenje u Rijeci. Ubojstvo se dogodilo u veljači ove godine, a na suđenju je svjedočilo više svjedoka.

Socijalna radnica kazala je kako se obratila bivša partnerica Rafajca koja je bila zabrinuta zbog lošeg psihičkog stanja optuženog. Socijalna radnica je istaknula 'kako je imala osjećaj da žena nije detaljna u svom iskazu te da im se obrati pismenim putem'.

- Idući dan izašli smo na teren kod Rafajca no nitko nam nije otvorio. Od susjede smo saznali da je on u stanu, ali da ne želi otvoriti pa smo ga nazvali telefonski. Razgovor je bio neugodan i na kraju je on prekinuo. Nekoliko dana kasnije ponovno smo izašli na teren no ni tada nam nije otvorio - ispričala je, javljaju 24 sata.

Dodala je i kako im se u međuvremenu javio Rafajčev otac koji je bio zabrinut zbog uznemirujućeg posta na Facebooku. O svemu su obavijestili policiju i obiteljskog liječnika te dostavili zapis ministarstvo, no nažalost ništa se nije dogodilo.

Sutkinja Ika Šarić na to je dala opasku da se dogodila tragedija.

- Pročitala sam sve što ste dostavili i slabo mi je od toga. Optuženikova bivša partnerica, a i roditelji, obratili su vam se u više navrata krajem siječnja, iznijevši zabrinutost kako smatraju da Rafajac nije opasan samo za sebe, već i za okolinu. Također ste bili upoznati da je on još 2018. bio hospitaliziran u psihijatrijskoj ustanovi na Rabu. To što ste izašli na teren i poljubili vrata nije izvid. Izvidom se nešto utvrđuje, pa ako treba i 10 puta izaći na teren. Niste obavili posao kako treba i odgovornost leži na vama i bolesniku – odrješito je zaključila sutkinja.

Suđenje se nastavlja.