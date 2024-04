Susjedi o preminuloj ženi (73): Bila je povučena, brinula se o bolesnom sinu

Nesretna smrt 73-godišnjakinje pogodila je cijelu Makarsku, nakon incidenta koji se dogodio ove nedjelje u jutarnjim satima. Jedan 40-godišnjak koji je otprije poznat policiji napao je verbalno i fizički ženu i njenog psa, sumnja policija, nakon čega je žena i preminula.

Susjedi su za 24sata ispričali kako je žena živjela na šestom katu sa sinom, a njen suprug je preminuo. Preminuo je i njen drugi sin u Domovinskom ratu 1993. kao 21-godišnjak. Kako su kazali, žena je tugovala u tišini.

- Bila je povučena žena, ni sa kim se nije previše družila, ni u koga se nije dirala. Brinula se o bolesnom sinu, imala je tog psa s kojim bi svakodnevno prošetala, to je bio njezin đir. Bila je svoja. Nisam bila kod kuće kad se to dogodilo, samo su me nazvali da se ne vraćam jer zbog očevida neću moći proći - kazali su susjedi.

- Bila je fina i pristojna žena, a iako smo susjede, bile smo samo na 'dobar dan'. Bojala sam se tog njezinog psa, to je bio ogroman pas, nije mi bilo ugodno u njegovoj blizini pa sam izbjegavala zaustavljati se. Svi smo u šoku, ne znam tko će sada pomoći njezinom sinu. On je prekrasan momak, ali nažalost ima poteškoća. Psa su odmah odveli. Čini se da je beštija danas važnija od čovjeka - ispričala je druga susjeda.

POVEZANI ČLANCI:

Inače, policija je ubrzo u postaju privela 40-godišnjeg muškarca. Jutros je predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za prouzročenje smrti iz nehaja. Slijedi mu ispitivanje u Državnom odvjetništvu i sasvim izvjesno određivanje istražnog zatvora budući da ima dosje koji uključuje i kaznene postupke zbog krađa i nasilja.

>> VIDEO Evo kako borbeni avion Rafale izgleda izbliza