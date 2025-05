Suradnja Kristine Burje i Dine Dragije povezuju sektore za bolju budućnost: 'Održivost je stvarnost koju živimo'

Znate li što povezuje dolazak unuka Roberta Oppenheimera u Hrvatsku, modnu reviju na kojoj će se predstaviti kreacije od najlona i odbačenih ribarskih mreža i ekološku akciju čišćenja podmorja? Sve ove stavke okupljene su na UNWASTED Forumu koji će se od petka do nedjelje održati u "jadranskom biseru", kako se nerijetko zna tepati u perjanici hrvatskog turizma, čarobnoj Opatiji. Suradnja Kristine Burje, pionirke održivosti u modi, i Dine Dragije, stručnjakinje za održivost, koje već godinama surađuju na međunarodnim projektima, povezujući svoje projekte i kontakte, industriju i odgovornu proizvodnju s fokusom na održivost, oblikovala je jedinstveni događaj posvećen održivosti i inovacijama. Međunarodni događaj održava se pod pokroviteljstvom Svjetske akademije znanosti i umjetnosti, a cilj je pozicionirati Hrvatsku kao globalno središte održivosti, predstavljajući domaćoj i međunarodnoj publici konkretna rješenja i inovacije.

Sinergija znanja, ali i konkretnih akcije koja će oblikovati budućnost mode, gospodarstva i okoliša, s posebnim naglaskom na međusektorsku suradnju, inovacije i održivu tranziciju, okosnica su bogatog programa koji okuplja sudionike iz različitih sektora. Ususret UNWASTED Forumu, razgovaramo o njihovoj suradnji, konceptu događanja koje će obilježiti nadolazeći vikend u Opatiji i izazovima koji su stavljeni pred održive prakse.

Kako je tekla suradnja s obzirom na različite vještine, znanja i iskustva?

Kristina: Već deset godina aktivno djelujem unutar Green Fashion Weeka koji je pod pokroviteljstvom UN-a, promovirajući održivost kroz kreativnost i inovativne materijale te surađujući s ključnim akterima održive tranzicije iz raznih sektora. Tekstilna industrija danas je drugi najveći zagađivač planeta, a paradoks je u tome što proizvodimo odjeću koju nosimo sve manje, a gomilamo sve više. Brzo prepoznajem one koji ne samo da misle održivo – već tako i djeluju. Upravo to me spojilo s Dinom, naš rad bio je sinergija, a ne kompromis.

Dina: Kao Predsjednica Mreže vodstva mladih te članica Svjetske akademije znanosti i umjetnosti, donedavno sam djelovala kao voditeljica partnerstava za kampanju „Ljudska sigurnost za sve“ pri agenciji UNTFHS Ujedinjenih naroda. Svoje iskustvo u području održivog poslovanja, međunarodnih odnosa, globalne sigurnosti te strateških partnerstava s vodećim međunarodnim institucijama koristim za razvoj projekata koji povezuju ključne aktere i doprinose provedbi održivih rješenja – kroz sinergiju javnog i privatnog sektora, s naglaskom na konkretna rješenja i inovacije. Upravo se na toj zajedničkoj misiji temelji i suradnja između mene i Kristine – stvaranje pozitivnih promjena kroz multidisciplinarne projekte sa stvarnim utjecajem na društvo, industriju i okoliš.

Kristina: Mi djelujemo tiho, ali s iznimnim rezultatima — bez buke, ali s jasnim učinkom. Upravo zbog takvog pristupa naš je rad prepoznat i podržan od strane relevantnih institucija i međunarodnih tijela, među kojima su Svjetska akademija znanosti i umjetnosti (WAAS), United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS), Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije RH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH, Club of Rome – Hrvatska, Italija i Slovenija, Hrvatska gospodarska komora (HGK) te Talijansko-hrvatska gospodarska komora. Ta podrška za nas nije samo priznanje, već potvrda da sustavno i odgovorno promišljamo budućnost. A ona nije došla preko noći — rezultat je to dugogodišnjeg predanog rada u kojem su vrijednosti uvijek bile ispred vidljivosti.

Čime ste se vodile prilikom kreiranja koncepta koji odstupa od standardne forme karakteristične za ovakav tip događanja?

Kristina: Najvažnije nam je bilo da ovo ne bude još jedna konferencija. Željele smo stvoriti prostor koji ne ostaje na riječima, već prikazuje konkretna, ostvariva rješenja i inovacije — s posebnim naglaskom na hrvatske i regionalne projekte. UNWASTED nije samo event, već action-based pokret koji pokreće promjene. Svaka ideja, svaka suradnja, svaki nastup ima za cilj pomaknuti granice i potaknuti stvarnu promjenu.

Možete li navesti neke od ključnih sudionika foruma?

Dina: Forum okuplja ključne predstavnike međunarodnih organizacija, donositelje odluka, inovatore i znanstvenike. Sudjeluju članovi Svjetske akademije znanosti i umjetnosti, predstavnici UN agencija, stručnjaci za zelene politike iz Europske unije te lideri iz industrija poput tehnologije, turizma i kružnog gospodarstva. Osim toga, forum će ugostiti bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koja će govoriti o ulozi liderstva u stvaranju održive budućnosti, kao i europarlamentarku Nikolinu Brnjac, koja će predstaviti najbolje prakse održivog turizma. Dolazi i Charles Oppenheimer, unuk Roberta Oppenheimera, koji će sudjelovati u raspravi o rješenjima za čistu energiju s regionalnim stručnjacima. Iznimno smo ponosne što okupljamo ljude koji dijele zajednički cilj: održivu budućnost za sve. Također, posebno izdvajamo Njegovo Visočanstvo princa Nikolu Petrovića Njegoša, koji svojim radom već dugi niz godina promiče održivi razvoj.

Od međunarodnih institucija dolazi nam Mehrnaz Mostafavi iz UNTFHS UNIT-a. Posebno nas veseli podrška Mate Rimca i tvrtke RIMAC Automobili, jednog od najznačajnijih inovatora iz regije, koji će sudjelovati s izložbenim primjerkom Nevere – hrvatske prestižne inovacije u automobilskoj industriji. Također, dolazi i Mayade Adil, mlada UN savjetnica glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za ciljeve održivog razvoja te sudionica COP29. Forum će okupiti i brojne članove Kluba Rima, uključujući Garryja Jacobsa, predsjednika Svjetske akademije znanosti i umjetnosti, Carlosa Alvareza Pereiru, glavnog tajnika Kluba Rima, Uga Bardija i Gorana Bandova iz hrvatskog ogranka. Među sudionicima su i veleposlanik Italije Pietro Sebastiani te dr. Duško Čorak, izvršni direktor INETEC-a. Ovakav sastav sudionika potvrđuje da se nalazimo u pravom trenutku i na pravom mjestu za otvaranje dijaloga i predstavljanje konkretnih rješenja za održivu budućnost.

Kako vidite ulogu mode u podršci sektorima poput turizma i zelenih politika?

Kristina: Moda ima golemu moć – ne samo estetsku ili komunikacijsku, nego i transformacijsku. Upravo kroz konkretne inicijative pokazujemo kako modna industrija može biti partner zelenim politikama, očuvanju okoliša pa i turizmu. Odličan primjer toga je inicijativa Krie x Provir, koju ćemo predstaviti u sklopu UNWASTED Foruma. Riječ je o suradnji održive hrvatske modne marke Krie Design i projekta Provir, kojeg vodi ribar Božidar Blaslov. Zajedno smo u posljednjih 18 mjeseci iz Jadranskog mora izvadili više od 75 tona odbačenih ribarskih mreža – koje su sirovina za proizvodnju odjeće.

Foto: Luka Ašanin

Ova inicijativa spaja tradiciju, ekologiju, dizajn i gospodarstvo. Pokazujemo da modna industrija ne mora biti problem, nego rješenje – alat koji doprinosi čišćenju mora, očuvanju bioraznolikosti, promoviranju hrvatskog dizajna i jačanju turističkog identiteta naše zemlje. Vjerujemo da će ovaj model postati ogledni primjer pozitivne prakse i izvan granica Hrvatske – kao primjenjivo i inspirativno rješenje za izazove okolišnog zagađenja.

Koji su ključni izazovi u usklađivanju sektora kao što su politika, znanost, dizajn i inovacije?

Dina: Najveći izazov leži u različitim interesima i operativnim pristupima tih sektora. Znanost zahtijeva podatke i dokaze, politika traži provedbu regulativa, dizajn se fokusira na kreativnost i održiva rješenja, dok inovacije zahtijevaju adaptilnost inovativnih pristupa i praćenje tržišnih trendova. Ključ je u pronalasku zajedničkog nazivnika – konkretnih rješenja koja donose stvarne promjene te u povezivanju koje omogućuje njihovu realizaciju. Danas živimo u svijetu koji zahtijeva multidisciplinarni pristup rješavanju aktualnih problema. UNWASTED Forum omogućuje tim sektorima međusobno razumijevanje i stvaranje prostora za suradnju u cilju postizanja održivih rješenja. Ključ je u pronalasku zajedničkog nazivnika – konkretnih rješenja koja donose stvarne promjene te u povezivanju koje omogućuje njihovu realizaciju.

Kako forum potiče razvoj novih poslovnih modela koji uključuju kružno gospodarstvo?

Dina: Forum pruža platformu za predstavljanje konkretnih poslovnih modela koji već uspješno primjenjuju principe kružnog gospodarstva. Kroz panele, radionice i umrežavanje, sudionici mogu razmijeniti znanja i ideje koje spajaju ekonomsku, društvenu i ekološku održivost. Primjeri poput reciklaže ribarskih mreža u luksuzne modne komade ili rješenja za čistu energiju i inovacije gospodarenja otpadom, kao i regulativama rješenja za postizanje ESG ciljeva, temeljenih na održivim resursima ilustriraju kako održiva tranzicija može unaprijediti razne sektore. Prezentacijom konkretnih rješenja dokazujemo da su promjene moguće i da rješenja već postoje – na nama je da ih unaprijedimo povezivanjem sektora i znanja te udruživanjem za ostvarenje zajedničkih ciljeva.

Posjetitelje UNWASTED Foruma, među ostalim, očekuje i modna revija pokretnih statua Green Fashion Weeka. Kreacije koje ćemo vidjeti nastale su korištenjem održivih materijala. O kojim se točno sirovinama radi?

Kristina: Riječ je o tzv. tkaninama budućnosti — inovacijama koje pretvaraju otpad u resurs. Velika vrijednost leži upravo u tome da materijali koji bi inače završili kao dugoročni zagađivači, poput najlona i odbačenih ribarskih mreža, postaju sirovina za nešto novo i vrijedno. Kao primjer izdvajam regenerirano vlakno ECONYL®, koje se proizvodi upravo iz te vrste otpada i koristi se za izradu luksuznih, održivih tkanina od kojih kreiram odjeću. Na reviji ćemo prikazati kako se održivost ne mora žrtvovati radi estetike — naprotiv, ona može postati njezin najjači adut.

Posebno smo ponosni i na hrvatski startup Sabant Beer skinTM, koji proizvodi tekstil od nusproizvoda nastalih tijekom proizvodnje alkohola. Predstavit ćemo i kreacije izrađene od tekstila dobivenog od nusproizvoda piva i gina — što zvuči neočekivano, ali pokazuje koliko daleko su inovacije u održivosti stigle. Ovi materijali nisu ograničeni samo na modnu industriju. Njihova primjena se širi i na auto-industriju, što je upravo ono što želimo istaknuti kroz ovu reviju: da rješenja za održivost postoje, da su već među nama i da se mogu koristiti interdisciplinarno — od mode do mobilnosti. Cilj nam je inspirirati i pokazati da održiva budućnost nije daleka ideja, nego stvarnost koju već živimo.

Foto: zvonimir ferina

Kako forum može pomoći u izgradnji partnerstava između mladih lidera, organizacija i vlada?

Dina: UNWASTED Forum je prostor za susret i dijalog, gdje mladi lideri također mogu predstaviti svoje ideje i rješenja izravno donositeljima odluka. Kroz mentorstvo, razmjenu iskustava i konkretne prijedloge, mladi mogu steći podršku, vidljivost i priliku za suradnju s pionirima održivih rješenja u javnom i privatnom sektoru. Treba uzeti u obzir da je UNWASTED također jednim dijelom proizašao iz mog iskustva, jer kao mlada liderica, kroz ranije projekte imala priliku surađivati s ključnim akterima i donositeljima odluka.Ti isti partneri danas nastavljaju podržavati projekte kroz koje djelujem. To je konkretan primjer kako međugeneracijska i međusektorska suradnja doprinosi stvarnim rješenjima i može poslužiti kao motivacija mladima za djelovanje kroz konkretne projekte.

Koji su vaši ciljevi za UNWASTED Forum 2025 i njegov potencijalni utjecaj na globalne politike?

Kristina: Moja inicijalna ideja bila je koristiti modu — sektor u kojem već deset godina aktivno djelujem kroz međunarodni projekt održive mode — kao kanal za komuniciranje velikih, važnih i ponekad teških tema. Moda ima tu nevjerojatnu moć da uđe u kolektivnu svijest — znamo onu poznatu izreku: kad nešto uđe u modu, zahvati cijeli svijet.

UNWASTED Forum zamišljen je upravo kao platforma koja će omogućiti vidljivost iznimnim pojedincima i projektima koji često djeluju tiho, ali s velikim učinkom. Dina i ja željele smo stvoriti prostor koji spaja naizgled udaljene svjetove — znanost, politiku, umjetnost, poduzetništvo, aktivizam — i povezati ljude koji se možda nikada ne bi susreli na istom mjestu u isto vrijeme, a zajedno mogu pokrenuti promjene čineći crticu u povijesti. Format Foruma je namjerno intenzivan, kratak i snažan — dizajniran tako da pošalje jasne poruke, potakne promjenu mindseta. Ne radimo još jedan događaj — radimo pomak. Vjerujem da upravo kroz ovakvu interdisciplinarnu suradnju i simboliku Foruma možemo utjecati na širenje vidljivosti globalnih politika održivosti, ali i pokazati da i male zemlje, poput Hrvatske, mogu biti izvor velikih ideja i inovacija koje inspiriraju svijet.