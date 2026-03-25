Otvoren je natječaj za izbor najboljeg ekološkog projekta u 2025. godini

Svake godine, u sklopu projekta Rezolucija Zemlja koji potiče na osviještenost i aktivan doprinos u zaštiti okoliša, Večernji list dodjeljuje nagradu “Zeleni leptir” koja predstavlja priznanje i zahvalnost svima onima koji su svojom predanošću i trudom iznesenima u obliku projekta, doprinijeli očuvanju planeta i poboljšanju kvalitete života građana.

Prijaviti se mogu svi koji su tijekom prošle, 2025. godine, realizirali i/ili pokrenuli projektekoji izravno pomažu zaštiti okoliša i razvoju zajednice te koji potiču jačanje društvene odgovornosti. Više informacija o pravilima prijave potražite na LINKU.

Projekti se prijavljuju u jednoj od četiri kategorije koje obuhvaćaju ključna područja održivog razvoja. Kategorija čovjek – “Nositelj dostojanstva i znanja” usmjerena je na projekte koji unapređuju kvalitetu života kroz dostupnost hrane, zdravlje, higijenske uvjete i obrazovanje.

Kategorija društvo – “Kreatori održivih zajednica i gradova” okuplja inicijative koje jačaju uključivost, sigurnost i otpornost zajednica te potiču aktivno i odgovorno društvo.

U kategoriji ekonomija – “Pokretači odgovornog rasta” nagrađuju se inovativni i održivi poslovni modeli, kao i projekti vezani uz energiju, industriju i odgovornu proizvodnju.

Poseban naglasak stavlja se na prakse koje potiču dostojanstven rad, kružno gospodarstvo i dugoročnu održivost. Kategorija priroda – “Čuvari plavog i zelenog svijeta” prepoznaje projekte koji doprinose zaštiti klime, očuvanju bioraznolikosti i održivom upravljanju prirodnim resursima. Obuhvaća inicijative vezane uz zaštitu šuma, tla, vode i mora, kao i edukaciju o očuvanju okoliša. Sve kategorije zajedno ističu važnost konkretnih rješenja koja doprinose održivijoj budućnosti.

U prethodnim izdanjima natječaja pristigle su brojne inspirativne prijave iz cijele Hrvatske – od lokalnih inicijativa i edukativnih programa do inovativnih poslovnih rješenja – što potvrđuje sve snažniji zamah održivih praksi u društvu. Upravo takvi projekti, koji spajaju znanje, odgovornost i dugoročnu viziju, danas čine temelj stvarnih promjena.

Prijave traju do 8. svibnja 2026., a stručni žiri odabrat će dobitnike čija će imena biti objavljena na dodijeli nagrada „Zeleni leptir 2025“ te na medijskim platformama Večernjeg lista.