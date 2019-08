Supruga preminulog Talijana: Sin je spavao kao da je mrtav, suprug je imao crvene mrlje na leđima...

Supruga talijanskog turista koji je prije desetak dana preminuo nakon trovanja na jedrenjaku Atlantia u Hvaru u ponedjeljak je dala iskaz sucu istrage na Županijskom sudu u Splitu. Istraga se zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti u vezi s kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom vodi protiv 23-godišnjeg vlasnika i četiri godine starijeg zapovjednika broda.

Manuela Fiasconaro, supruga Eugenija Vincija, ispričala je da su se, čim su se ukrcali na brod, požalili posadi da ne rade hladnjak i klima te da iz otvora za klimu u kabine dolazi neugodan miris. Mirisalo je kao benzin ili nafta, no poslije se taj smrad promijenio, bio je kao miris plina. Navela je da su oni to među sobom komentirali, no da ne zna je li te primjedbe netko prenio posadi, navodi Jutarnji list.

S posadom su dogovorili da klima radi četiri sata dnevno, a za kobnu noć dogovorili su se da upale klimu kad se vrate s večere. Po povratku su osjetili smrad, a Fiasconaro je nakon odlaska na spavanje osjetila da joj nedostaje zraka. Suprug se vratio s članom posade te je klima ugašena.

- Zaspala sam, a nakon nekog vremena sam osjetila da mi se povraća. Bilo mi je jako loše, a vidjela sam da kraj mene na krevetu nema mog supruga. Zaspala sam, a nakon nekog vremena sam se opet probudila i opet povratila u krevetu, a ni tada nije bilo mog supruga kraj mene - rekla je Fiasconaro.

Kad se probudila oko 10 sati jako se loše osjećala, sin joj je spavao kao da je mrtav, na suprugovim golim leđima primijetila je crvene mrlje... Ubrzo je utvrđeno da je mrtav. U kabinu njezine kćeri morali su provaliti, djevojčica je imala zapjenjena usta.