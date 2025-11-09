Supertajfun s 230 km/h u Filipinima ponovno rušio sve pred sobom, milijun ljudi evakuirano

Supertajfun Fung-wong u nedjelju se obrušio na Filipine, pri čemu su smrtno stradale dvije osobe, dok je milijun ljudi evakuirano uoči jedne od najžešćih oluja koje su ove godine pogodile zemlju. Oluja je prešla iznad sjevera najnaseljenijeg otoka Luzona, rekla je meteorološka služba PAGASA, uz kišnu bujicu, vjetrove koji su puhali 185 kilometara na sat i udare od 230 km/h. Ovo je 21. oluja ove godine koja je pogodila zemlju, koja se tek počela oporavljati od tajfuna Kalmaegija koji je usmrtio 224 osobe na Filipinima i pet u Vijetnamu. Luzon i otok Istočni Visayes bili su glavna meta tajfuna - ondje se jedna osoba utopila, dok je jedna ostala zatočena pod ruševinama, rekle su vlasti.

Očekuje se da će oluja oslabiti kako se bude kretala prema unutrašnjosti. Papa Lav ponudio je svoje molitve ovoj pretežno katoličkoj naciji. 'Blizak sam s narodom Filipina koji je pogođen ovim nasilnim tajfunom. Molim se za poginule i njihove obitelji, za ranjene i raseljene', rekao je u nedjelju. Nekoliko zračnih luka, uključujući i Sangley blizu glavnog grada Manile i Bicol na jugu, zatvoreno je. Očekuje se da će Fung-wong krenuti prema sjeveru Filipina i doći do obalnih voda kao tajfun u ponedjeljak ujutro, rekla je PAGASA. Kada u četvrtak dođe do Tajvana, očekuje se da će njegova snaga oslabiti.