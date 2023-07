Sukob zbog ležaljki na plaži, gost bijesan na koncesionara: 'Lijepo sam te upozorio'

Na plaži u Baškoj Vodi došlo je do sukoba između koncesionara i jednog gosta zbog postavljanja ležaljki. Naime, jedan od mnogobrojnih koncesionara postavio je ležaljku preko ručnika jednog gosta, a on ju je potom bacio u more i pozvao komunalno redarstvo.

"Slikaj, slikaj, dolazi komunalni redar. Nemoj stavljat stvari na moje stvari. Lijepo sam te upozorio", govori gost, a snimku događaja objavio je Jutarnji list.

Baška Voda poznata je po velikom broju koncesijskih odobrenja za postavljanje ležaljki i suncobrana, no nerijetko suprotno propisima. Koncesionari, naime, moraju postaviti ležaljke tek nakon što ih netko zatraži, a ne ih unaprijed postaviti po plaži.

