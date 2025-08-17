Sudarile se dvije brodice, ljudi su letjeli u more: Prazan gliser zabio se u obalu Rovinja

U rovinjskom akvatoriju danas se oko 19:30 sati dogodila pomorska nesreća u kojoj su sudjelovale dvije brodice. Lokalni portal IstraIn saznaje da je došlo do sudara nakon kogeg su jednog broda svi pali u more, dok je drugi nastavio juriti i zabio se u zid rovinjske luke Valdibora. Na jednom se brodu nalazilo pet, a na drugom šest osoba.

– Koliko znam, ljudi koji su njime upravljali pali su u more nakon što su se sudarili s drugom brodicom te je on tako prazan nastavio jurcati oko starog grada - rekao je za portal čitatelj 24sata. Intervenirali su vatrogasci, policija i hitna služba. Među ljudima koji su pali u more, saznaje se, bilo je djece.

U 19.28 sati prijavljen je sudar manjih brodica te je odmah upućen Tim 1. U nesreći su ljudi završili u moru. Zbrinuti su i njih šest prevezeno je u rovinjsku ispostavu na pregled. Većina je puštena kući dok će jedna osoba zbog ozljede leđa biti prevezena pulsku bolnicu na dijagnostičku obradu - rekla je za 24 sata Tatjana Čemerikić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Istre.