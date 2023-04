Sudac Turudić otkrio: Josipa Čulina (Rimac) me zamolila da požurim neki predmet. Odbio sam je

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić ovoga je tjedna gostovao u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 gdje je s voditeljem Aleksandrom Stankovićem komentirao trenutno stanje u pravosuđu, svoju vezu s HDZ-om, kao i retoriku predsjednika Zorana Milanovića. Turudić je u emisiji ispričao i kako ga je sada optužena Josipa Čulina (Rimac) svojedobno bila i u njegovom uredu kada je on bio na funkciji predsjednika Županijskog suda.

- Mislim da mi je napisala poruku mogu li je primiti, primio sam je na 5 minuta, to je bilo uredno registrirano na porti. Zamolila me za požurivanje nekog predmeta, rekao sam joj da joj ne mogu udovoljiti i to je bilo to. Pitao sam kakav je predmet, a ona je rekla da nije njen - ispričao je. Korespodencije je bilo, kazao je Turudić, no ne zabrinjavaju ga poruke koje bi mogli naći istražitelji. - Kada sam putovao u Kijevo s društvom, onda bih joj pisao da putujem kroz njen kraj, ali takvih poruka je bilo malo - kazao je.

>> VIDEO Josipa Čulina došla na Optužno vijeće: Prije svega poštujem svoju domovinu, poštujem sve institucije

Prije nego što je postao pomoćnik ministra pravosuđa 1998., ispričao je Turudić, sedam godina djelovao je kao sudac, a bio je i predsjednik Općinskog suda u Virovitici. ''Imao sam sve reference za pomoćnika'', kazao. Odgovorio je i na pitanje je li mu Đuro Dečak pomogao da bude pomoćnik ministra pravosuđa, govoreći kako je ''netko morao''. - Mjesto pomoćnika ministra je politička funkcija, pokojni general Dečak je bio važna i politički utjecajna osoba u Hrvatskoj - kazao je.

Komentirajući smjenu šefice USKOK-a Vanje Marušić, za koju oporba navodi kako je do nje došlo jer se u slučaju Josipe Čuline spominje i premijer Andrej Plenković, Turudić je kazao su smo ''svi pratili njen odlazak''. - Pratio sam odlazak Vanje Marušić koja je izuzetno kvalitetna i stručna tužiteljica. Ima tu nekih stvari na koje nismo saznali odgovore. Vanja Marušić je rekla da je otišla iz osobnih razloga, a Zlata Hrvoj-Šipek je rekla da otišla zbog nekog incidenta koji je napravio njezin vozač. Već tu je došlo do neke diskrepancije - ispričao je. - To je njena odluka i gotovo. Mislim da nije dužna ništa objašnjavati. Ako odlazi iz osobnih razloga, onda nema razloga objašnjavati, to je privatna stvar - dodao je Turudić.

'Milanović nema sadržaja osim blaćenja'

Na pitanje je li pozdrav "Za dom spremni” kriminaliziran, Turudić je rekao kako je to prekršaj protiv javnog reda i mira te kako je zaštićeni objekt u tim mjerama društvena disciplina. - To nisu nadnaravne ideološke vrijednosti, nego obična društvena disciplina, rekao je. Kaže kako je "Za dom spremni” prekršaj u određenom kontekstu. Govoreći o predsjedniku Zoranu Milanoviću, sudac Turudić ispričao je kako se on na njega okomio 2014. stoga što se predstavljao kao visoki izvor iz Vlade, a vremenom je rekao kako se državni udar izvršio „pištoljem na vodu”. - Meni je neprihvatljivo kada ga opravdavaju ljudi kako je on takav karakter. Ne, to je njegov jedini sadržaj. Osim blaćenja ljudi, on nema nikakav drugi sadržaj. Uvijek iza njega je Ustav, on se mora skrbiti za skladno funkcioniranje vlasti, on to sigurno ne radi, on širi mržnju - dodao je.

>> VIDEO Milanović: Ne treba nam reforma lokalne uprave, već vidim 5 dinastija u utrci za kralja i zlatne jabuke

- On ima kompleks taj što nije bio sudionik Domovinskog rata i on se na sve moguće načine želi pokazati kao najbolji, ali nije bio sudionik Domovinskog rata. To se iscrtava iz svake njegove rečenice, rekao je Turudić. Što se tiče stanja u pravosuđu, Turudić ga ocijenjuje ''lošim''. - Godišnje primamo 1,3 milijuna predmeta, a ima 1600 sudaca. Mi imamo neke sudove koji su nepotrebni. Dragi Bog zna zašto imamo dva prekršajna suda u RH, naglasio je.

Na pitanje kolika je njegova plaća, rekao je kako je to oko dvije tisuće sedamsto eura. Osim toga, kaže kako je u redu što će se plaće prvostupanjskim sucima povećavaju 26 posto. Osim toga, Turudić smatra kako je bivši premijer Ivo Sanader - žrtva. - Pravosudno je osuđen, ali istodobno je žrtva stoga što je čovjek proveo 10 godina u pritvoru, a maksimalni pritvor je dvije, tri godine, naglasio je Turudić. Pored toga što je osuđenik, on je i žrtva sporog hrvatskog pravosuđa, istaknuo je.