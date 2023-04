Milanović o Dodiku: A tko drugi da mi bude partner, Draža Mihajlović?

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u subotu da bi odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH kojom je deblokirao formiranje vlasti u Federaciji BiH dugoročno mogla biti "opasna" za Hrvate. U petak je tijesnom većinom glasova izabrana nova vlada Federacije BiH koju čine ministri iz stranaka Hrvatskog narodnog sabora BiH i probošnjačke grupacije koju predvodi SDP BiH. U oporbu je otišla glavna bošnjačka Stranka demokratske akcije (SDA) koja je više mjeseci opstruirala formiranje vlade.

Deblokadu je dan ranije omogućio visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt donjevši odluku za koju je rekao da je jednokratna. Odgovarajući na novinarska pitanja u Čakovcu, Milanović je rekao da je Schmidtova odluka možda trenutno pomogla Hrvatima, ali dugoročno nije.

"Dugoročno, ako postane presedan, opasna je. Ne pomaže ako kažete 'ali ovo se primjenjuje samo jednom'", izjavio je Milanović. Dodao je da će Schmit jednog dana otići iz BiH-a, ali će problemi u toj zemlji ostati. Izbor nove vlade obilježile su optužbe iz SDA i bliskih organizacija da je Schmidt pogodovao Hrvatima.

To je prvi put da vlast u Federaciji BiH čine probošnjačke i građanske stranke sa sjedištem u Sarajevu sa strankama Hrvatskog narodnog sabora BiH i HDZ-a.

Milanovića su novinari pitali i za odnos s Miloradom Dodikom.

- Tražim ljude s kojima mogu razgovarati. A tko drugi da mi bude partner, Draža Mihajlović? On je predstavnik Srba. Više bi mi sad koristilo da kažem da je on trash, da su svi Srbi isti, a to nije tako, s nekim ljudima se da razgovarati. Otići ću u Derventu, ne provocirati Srbe. To nikad ne radim. Ako mi oni kažu nemoj doći, neće biti dobro, ja neću doći. Ali, onda dođeš među Srbe, čuvaju te kao faraona i mašu ti. Zar je to preko student servisa? Ne, to je spontano bilo, znaju da ih nisam došao vrijeđati niti ponižavati.

