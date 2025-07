Sud optužnicu protiv Mamića, V. Peras i Kodžomana vratio na - popravni

Obrana je tražila da sud postupak obustavi, navodeći da je utužena šteta podmirena, no zagrebački Županijski sud postupak nije obustavio, već je tužiteljstvu optužnicu vratio na doradu. Jer smatra da tužiteljstvo nije na najjasniji način objasnilo kako su optuženici počinili to za što ih se tereti. A ti optuženici su odbjegli Zdravko Mamić, Vlatka Peras, bivša predsjednica uprave Dinama i Igor Kodžoman, bivši predsjednik uprave Dinama. Tužiteljstvo ih tereti za zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjene tijekom 2018. Mamićeva obrana je prije nekoliko dana na sjednici optužnog vijeća tvrdila da je Mamić tu štetu nadoknadio Dinamu te su tražili da se postupak obustavi. No sud njihovom zahtjevu nije udovoljio, pa će optužnica na - popravni.

Prema optužnici, Kodžoman i Vlatka Peras u to su vrijeme bili su zaduženi za opće poslove kluba, među kojima je bio i odjel nabave, dok je Mamić, koji je u inkriminirano vrijeme bio savjetnik uprave, u stvarnosti bio alfa i omega Dinama. Svi su troje optuženi da su postupali protivno svojim dužnostima. A dužnost im je bila da donose odluke u interesu Dinama. No umjesto toga, Kodžoman i Vlatka Peras se terete da na Mamićevo traženje odobravali i plaćali nabavku razne tehničke robe, prikazujući da je to tehnička roba koja se pribavlja za Dinamo, iako su znali da nije tako. No Dinamo je tu tehničku robu platio, pri čemu je oštećen za 72.171 eura. Mamić se tereti da si je pribavio nepripadajuću imovinsku korist od 72.171 eura.

Inače, to je priča koja se pojavila tijekom afere SMS, kada se sudilo Franji Vargi i Blažu Curiću, koji su u međuvremenu osuđeni, prvi na tri i pol, a drugi na dvije godine zatvora zbog sprječavanja dokazivanja, odnosno pomaganja u sprječavanju dokazivanja. Prema optužnici, Varga se teretio da je izradio lažnu SMS komunikaciju čiji je cilj bio pomoći Zdravku Mamiću i Ivici Todoriću u njihovim pravosudnim problemima. Curić, koji je kum Milijana Brkića te je bio vozač bivšeg ministra Tomislava Tolušića, teretio se da je Vargi dojavio da ga se istražuje te mu je savjetovao da se riješi svih dokaza. Tijekom tog suđenja svjedočio je Bruno Hotko, a njegov je iskaz bio okidač za prvo istragu, a zatim i optužnicu protiv Zdravka Mamića, Vlatke Peras te Kodžomana.

- Kod Varge me poslao Zdravko Mamić. Rekao mi je da nešto od njega preuzmem. I tako je počela suradnja s njim. Komunikacija je bila u stilu - odi tamo, odnesi mu to, uzmi od njega ako što ima i donesi mi. Vargi bi odnio novac ili neke druge stvari, a uzeo bi stick ako ga je bilo. Bilo je tu sedam ili osam automobila, dva ili tri televizora, sprave za vježbanje, laptop, dva stolna računala, jacuzzi, automobil Golf 3, novci, svašta.... Sve to činio sam po nalogu Zdravka Mamića. Nisam sam odlučivao što ću kupiti, Varga mi je govorio što mu treba, slao mi je čak i fotografije. Nije objašnjavao za što mu to treba. Plaćali smo novcem Dinama. Nosio sam i Play Station, traku za trčanje, šator... Sve osim automobila kupljeno je Dinamovim novcem - iskazivo je Bruno Hotko u rujnu 2020. na Županijskom sudu u Osijeku.

Mamić je nedavno opet imao jedan od svojih "urbi et orbi" iz BiH, u kojem je opet pričao kako on "reformira" hrvatsko pravosuđe, o svom prijateljstvu s Ivanom Turudićem, glavnim državnim odvjetnikom, o problemima njegove obitelji, jer je s njim u bijegu njegov brat Zoran Mamić, dok mu je sin Mario Mamić otišao na izdržavanje kazne, nakon što je priznao krivnju i nagodio se u aferi Dinamo 2. Za tu aferu suđenje još traje, a Zdravka Mamića koji je 2018. pobjegao u BiH, prije objave presude kojom je za izvlačenje novca iz Dinama osuđen na šest i pol godina zatvora, čeka i suđenje zbog optužbi da je dao mito sucima Županijskog suda u Osijeku koji su bili involvirani u te postupke. Ta priča je pokrenuta nakon što je Mamić o njoj sam javno progovorio, a optužnica je pravomoćna no suđenje još nije na vidiku. Nedavno je nakon Mamićevih izjava da su ga tražili mito, pokrenuta istraga i protiv Branka Šegona i Tihomira Kralja. Prvi je bio zamjenik SDP-ovog ministra financija, a drugi visokopozicioniran u Poreznoj upravi, a Mamić tvrdi da su ga tražili mito da mu pomognu u sudskim postupcima koji se vode protiv njega što oni niječu.