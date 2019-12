'Sučeljavanje najbolje iskoristili Grabar-Kitarović i Milanović, a potom Peović'

Sučeljavanje 11 predsjedničkih kandidata održano je večeras na HRT-u, a njihove nastupe za Večernji list tijekom samog sučeljavanja komentirali su analitičari Krešimir Macan, Božo Skoko i Ankica Mamić.

- Dario Juričan je odlično otvorio. Dosljedan da korupcija bude dostupna svima – udar po Kolindi Grabar-Kitarović, Mamiću, Kutli i Bandiću, ali i po Škori zbog adventske kućice koju je dobio od Bandića. Protiv korupcije se ne treba boriti, uveo ju je Tuđman i ja sam njegov nasljednik - odlična linija - komentirao je Macan početak sučeljavanja.

Kaže da je već u prvim minutama iskrilo te da su glavni kandidati imali dobro otvaranje.

- Škoro odmah po Grabar-Kitarović, Milanović pametno šalje poruke biračima, ne svađa se. Dalija Orešković ambiciozna, ali nažalost u ovom društvu nije zanimljiva. Korektna priprema, ali zasad ne uspijeva odskočiti. Dejan Kovač ima odličan odgovor o korupciji - transparentnost, dosljedan priči HSLS-a i donosi konkretno i provedivo rješenje. Zoran Milanović je odličan u izravnim porukama svojim biračima, ali bez izravnih napada na druge zasad, kako bi poruke došle do birača, svjestan je da se bori za svaki glas večeras i do nedjelje. Katarina Peović malo o svemu i na kraju to ispadne ništa o bilo čemu - nije na porukama. Ivan Pernar nakon borbe protiv cijepljenja, kaže da zakon o sudovima nije razumljiv biračima - ok, na kraju zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Miroslav Škoro kaže da je korupcija jedna od pet prepreka poslovanju u RH, priča kao poduzetnik - pitanje je hoće li ga netko napasti zbog poslova s državom? - komentirao je Macan na početku.

Uslijedile su prve replike.

- Pernar žestoko o HDZ-u i korupciji i samoj predsjednici zbog pomilovanja Leona Sulića i drugih, Peović oštro o Škoru koji je, kaže, profitirao od naroda sve ove godine, Đapić poziva Juričana da se uozbilji i brani dostojanstvo Tuđmana kao osnivača moderne Hrvatske... Grabar-Kitarović oštro na Milanovića, brani Bandića i dalje do kraja - svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Kolakušić kaže da treba promijeniti ovlasti predsjednika, a Juričan - dosljedan do kraja u svojoj replici - kaže da je Tuđman otac nečega je nešto pozitivno - komentirao je Macan replike.

- Sučeljavanje predsjedničkih kandidata u zadanoj formi razbijenoj na odgovore od po minutu ili pola minute u najavi je naizgled obećavalo lošu televizijsku večer. Međutim, upravo je taj format rafalnih odgovora dao kvalitetan komparativni pregled programskih, osobnih i retoričkih mogućnosti kandidata. Sada je jasno da je 10 tisuća potpisa možda prenizak cenzus, budući da od jedanaestoro kandidata njih barem trećina ni po kojem kriteriju ne bi trebala sudjelovati u utrci za funkciju šefa države - komentirao je Božo Skoko.

- Očekivali smo ipak puno žustriju i sadržajniju raspravu, koja je zbog lošeg formata izostala. Malo živosti satirom je donio Dario Juričan, koji je svoju kampanju na temi korupcije nastavio i večeras te ostao dosljedan u svojim porukama. Mislim da sinoćnji nastup nikome neće naškoditi, ali niti donijeti puno. Rekla bih da je Miroslav Škoro propustio ozbiljnije i jače ući u sučeljavanje s aktualnom predsjednicom, jer ipak traži glasove u istom biračkom tijelu. Kolinda Grabar Kitarović je večeras puno uvjerljivija, pokazala je političko iskustvo.

Neugodno iznenađenje svakako je Nedjeljko Babić, ne znam zapravo kako je uopće skupio potpise za kandidaturu. Kod Ante Đapića nismo vidjeli ni čuli ništa novo. Katarina Peović konzistentna je u porukama namijenjenim krajnjoj ljevici, iako ostavlja dojam ogorčenosti na sve i svakoga, što nije privlačno biračima. Dalija Orešković je pokazala energiju i pokušala polemizirati, Pernar puno mirniji i bitno drugačiji nego u Saboru. Zaključno, očekivala sam puno više, ali nažalost ovaj format predstavljanja kandidata ne omogućuje pravo sučeljavanje - komentirala je Ankica Mamić.

Macan je rekao da je prvi dio prošao prilično neutralno, ali da je to bila super prilika da građani vide kandidate.

- Tema korupcije nažalost totalno površno odrađena. Tu je najviše poentirao Juričan, sva ti glavna kandidata zasad su korektna. Đapić čisti na desno. Grabar-Kitarović dobra o imigraciji, šteta da bolje nije iskoristila Merkel, odličan Kolakušić samo primjenjujte hrvatske zakone i kažnjavajte ilegalce, Milanović obranio svoju politiku iz 2015., bili smo lukavi i uspješni, na poruci imam iskustvo - odlične poruke i napad na Škoru zbog širenja mržnje. Kod ostalih nedostaju jače poruke biračima i pozivi na akciju, što je tu bitno njima - međusobno prepucavanje nije poruka. Škoro - granica je svetinja, jako umjeren stav u odnosu na stavove dosad, ublažio je zbog debate jer je to klizak teren. I Grabar-Kitarović i Milanović kontra ranijeg Škorina stava o tome da treba vojska na granice - komentirao je Macan.

- Milanović je jasan u porukama, ali mu nedostaje emocija i televizičnosti, što može odbiti dio birača. Kod Škore nedostaje sigurnosti i njegovog osmijeha. Kolakušić je jasan sa svojim porukama, međutim prilično docira pa djeluje kao dobar propovjednik. Peović i Orešković su pogriješile izborom crne odjeće. Pritom je Peović jasnija u oblikovanju poruka svojim lijevim biračima. Kovač je korektan s porukama, ali ostavlja više dojam menadžera nego političara. Grabar-Kitarović je fokusirana i televizična, iako prima strelice većine izazivača - kaže Skoko.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Macan je rekao da je na pitanju vojske i NATO-a Grabar-Kitarović mogla bolje zakucati s porukama - da nam se ne ponovi Vukovar trebamo jaku vojsku, ali radije je napadala Milanovića zbog popravka MiG-ova i nenabavke novih u njegovo vrijeme.

- Šteta, mogla je bolje poentirati na temi o kojoj jako puno zna. Kolakušić protiv NATO-a i slanja hrvatske vojske izvan zemlje - dosta jasne poruke dosad njegovim biračima. Dejan Kovač pristojan i korektan, ima poruke. Odlična poruka da trebamo biti vojni lider u regiji zbog sigurnosti hrvatskih građana. Milanović opet pokazuje znanje i iskustvo i konkretno odgovara na prozivke Kolinde Grabar-Kitarović. Dalija Orešković želi otvoriti priču o korupciji, no bolje je otvara Juričan sa svojim zalaganjem za korupciju. Katarina Peović pokazala je da se dobro pripremala za ovo sučeljavanje, no i dalje nedostaju poruke biračima - poziv na akciju. Škoro je dobar s prozivkom oko Đure Đakovića i usporedbom sa Srbijom (neizrečenom), ali nekako blag u porukama - komentirao je Macan.

- Kad se na stranu stave retoričke tehnike i uvježbanost javnog nastupa, očito je da samo dva kandidata na sceni barataju realnim, premda suprotstavljenim, argumentima. Dugogodišnje političko iskustvo pripremilo je Zorana Milanovića i Kolindu Grabar-Kitarović za večerašnje sučeljavanje bolje nego je itko od ostalih devetero to mogao obaviti na treninzima sa svojim PR-ovcima. Rasprava zaista na trenutke izgleda kao da se djeca igraju dok mama i tata rješavaju obiteljske probleme - smatra Skoko.

Uslijedilo je pitanje blokiranja Srbije na EU-putu dok se ne riješi pitanje nestalih.

- Juričan očekivano bez pravog odgovora, ovdje nije bilo ništa smiješno. Kolakušić dosljedan u porukama svojim biračima kako svijet danas funkcionira. Dejan Kovač stalno smiren i konstruktivan i okrenut prema budućnosti. Milanović kaže da Srbiju ne treba blokirati, ali Hrvatska može o tome odlučivati - opet govori o svojem iskustvu i kvalifikacijama da bude predsjednik, što je dobra strategija - stalno se nudi kao najbolji kandidat. Opet ponavlja konstrukciju o beogradskoj čaršiji koja ga je dosta stajala 2015. - ne odustaje od svojih stavova i kad mu dokazano nanose štetu. Netko treba reći Katarini Peović da nas je Slovenija sve odavno daleko prešišala u svemu što se tiče razvoja, ali dobro istodobno lupa prema Grabar-Kitarović i Škori. Pernar je čak dobar na ovom pitanju - upozorava da se Srbiji može dogoditi demografski egzodus. Škoro kaže - zna se tko je napadao Vukovar, treba riješiti nestale, odštetu i sva bitna pitanja i prije toga nema ulaska u EU, što je dobra i jasna poruka za krajnju desnicu. Đapić dosljedno na desnici i ozbiljno. Kolinda Grabar-Kitarović na sličnoj poziciji kao Škoro - ispunjavanje svih kriterija kao što je vrijedilo i za nas. Jasna podjela između ljevice i desnice na ovoj temi. Škoro proziva zbog Vučićeva posjeta i izostanka rezultata u potrazi za nestalim - konkretan napad jer joj je krajnja desnica to svojevremeno zamjerila i tu je došlo do prvog neslaganja nje i npr. Bujanca - kaže Macan.

Potom su se kandidati izjašnjavali o politici prema susjedima i BiH.

- Kolakušić priča o izvornim okusima za regiju i onda uzme za primjer čokoladu. Odličan Milanović, kaže da je nemoguće u jednom minuti odgovoriti o kompleksnoj politici u BiH, dobra poruka i oko Hrvata i HDZ u BiH. Državnički stav, s ljevice. Dalija se složila s Milanovićem, opušta se atmosfera. Očekivano napada netransparentnost financiranja potreba Hrvata u BiH - dobra je kad je u pitanju transparetnost i korupcija, ali to večeras nije dovoljno da se istakne. Škoro igra na kartu trećeg entiteta i napada Komšića i to je nešto što rezonira s biračima u BiH, ali tamo zadnju riječ ima HDZ BiH, iako je odličan rezultat napravio i general Glasnović koji je tamo osvojio mandat u Saboru prije godine i sada aktivno podržava Škoru. Đapić je suveren na svim pitanjima zahvaljujući svojem iskustvu i dosljedno u porukama za desne birače, na one iste koje cilja i Škoro. Grabar-Kitarović dobro poentira na konstitutivnosti Hrvata u BiH, jako slične pozicije i kao Škoro, samo je on izravno prozvao Komšića s kojim se Grabar-Kitarović već dovoljno sukobljavala, pa to izbjegava večeras. Juričan je nazvao Kutlu i Mamića "gospodarskom diplomacijom" i želi bescarinsku zonu u Poganoj Vlaki - Pernar je na aparatima. Dejan Kovač oštro napao Grabar-Kitarović zbog vođenja bilješki - prvi put sugerira da nije kompetentna biti predsjednica. Sad režiser treba pokazati sve bilježnice jer je to vruća tema. Milanović i dalje o svojim kompetencijama, ali lijepo spušta Grabar-Kitarović oko Srednje Europe - komentira Macan.

Na pitanju o pobačaju Milanović je očekivano za zadržavanje dosadašnje razine zaštite, kao i Orešković i Peović.

- Pernar napada kad ne želi odgovoriti na pitanja koja su mu neugodna. Škoro je jasno protiv pobačaja, ali ostavlja odluku Ustavnom sudu i Saboru. Babić je za demografske mjere i nagrađivanje majki. Đapić je protiv pozivajući se na kardinala Kuharića, drže se svi desni kandidati na zaštitu život od začeća do smrti. Grabar-Kitarović nije za zabranu pobačaja, ali ponavlja crkvenu definiciju - dosta hrabar iskorak u sadašnjoj borbi za desnicu - ovdje je išla u centar. Juričan džentlmen. Kovač pravo i ženama i liječnicima, ali država mora osigurati zdravstvenu uslugu svugdje. Škoro ipak u defenzivi oko pomilovanja Merčepa nakon višekratnog napada Peović. Kolinda nabacila penal Daliji, a ništa nije dobila osim gola - kaže Macan.

Uslijedilo je pitanje o vjeronauku u školama.

- Orešković jasno ne, ali joj je crkveni vjeronauk ok. Peović više puta spominje ukidanje Vatikanskih ugovora u pravom trenutku. Škoro očekivano pozitivan o vjeronauku u školama, ali ima mjesta i za građanski odgoj - jako balansirani odgovori večeras da ne odbije neke birače centra, koji ga inače simpatiziraju. Đapić očekivano za. Grabar-Kitarović za vjeronauk u školama, izabrala je na ovom pitanju podržati Crkvu bez zadrške, da kompenzira stav oko pobačaja. Juričan bi korupciju svugdje, pa mu je ovo ok. Kovač dosta dobar na liberalnim pitanjima - odvojiti Crkvu od politike. Milanović kaže da može kao izborni predmet, ali na kraju nastave, no inzistirat će na građanskom odgoju. Škoro brani Crkvu oko otete imovine poslije drugog rata, njegovi birači će se složiti - komentirao je Macan.

VIDEO Sučeljavanje Ivan Anušić, Mate Mijić i Dražen Dizdar - Anušić: Škoro je trebao biti ovdje '91. Mijić: Je li i Dražen Petrović trebao?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gay pride ili Hod za život?

- Peović očekivano za Gay pride. Pernar opet ne odgovara na pitanje kad mu ne paše. Škoro opet pomirljiv, ali jasna podrška Hodu za život i kritika ovom drugom javnom isticanju. HRT je morao osigurati monitore da se mogu čuti u studiju, ali eto barem malo spontanosti. Kolinda niti sudjeluje niti aktivno podržava bilo koju aktivnost građana, sudjeluje jedino u Koloni sjećanja - dobra je večeras u ovim stavovima. Škoro malo više u krajnje desno, ona više prema centru. Milanović opet govori o svojim kvalitetama - lukavo citira njemačke biskupe za podršku istospolnim zajednicama. Orešković je bila na Gay prideu i išla bi na Hod za život da organizatori nisu oni koji podržavaju sada Škoru - ispaljuje i ona strelice s vremena vrijeme na oboje i Kolindu i Škoru. Ljubav Juričana i Kolinde - dobro je ulovio režiser - kaže Macan.

Tuđman ili Tito?

- Škoro ponavlja da je Tuđman bio vođa, a da su drugi bili poslovođe. Isteklo mu vrijeme za Tita. Kolinda standardno o Tuđmanu. Kolakušić odličan pripremljen odgovor - možda najbolji na ovu temu. Milanović odličan na temu sa spominjanjem Radića i Krleže uz ovo dvoje. Orešković opet vraća na pitanje korupcije, kao i Juričan koji bi na Pantovčak stavio bistu Milana Bandića. Peović radikalno kontra Tuđmana i njegove ostavštine i hvali Tita. Škoro spominje Lex Perković, što je ranije pokušala i Kolinda i udara izravno na Milanovića kao izravnog protukandidata za drugi krug. Milanović odgovara na Lex jasnom porukom i opet dobrom usporedbom, ovaj put s Izraelom - smatra Macan.

Što se tiče pitanja o pozdravu Za dom spremni, Macan kaže kako je Škoro očekivano govorio o HOS-u i koristio Račana u argumentaciji te da je sve jako balansirano. Grabar-Kitarović imala je jako dobar odgovor i poziv na okretanje prema budućnosti, Milanović se poziva na Tuđmana iz 90-tih i koliko mu je to štetu radilo, jako je dobar s argumentima, smatra Macan.

Macan je pred kraj sučeljavanja rekao da je najbolji završni dio kad se slobodno "lupaju":

- Škoro očekivano lupa na Kolindu Istanbulskom konvencijom. Zoran Milanović odličan s porukom da je najbolja demografska mjera poštena vlast, optimističan - zaključuje Macan.

Skoko je zaključio da su sučeljavanje najbolje iskoristili Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović, a potom Katarina Peović.