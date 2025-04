Stručnjak upozorio: 'Sljedeća faza mogla bi biti izravan financijski rat. Gubitnik će biti globalna ekonomija'

Borba administracije Donalda Trumpa s Kinom dosegnula je proteklog tjedna nove razine, a strahuje se da je to tek početak. Od trgovine i financija do stvarnih vojnih sposobnosti, Narodna Republika Kina desetljećima se pripremala da preuzme ulogu najmoćnije svjetske nacije — i sada je jasno da je taj trenutak mnogo bliži, navodi u analizi The Times. Trump i njegov tim pokušali su se uhvatiti u koštac s jednim od pokazatelja opadanja američke moći — trgovinskim deficitom koji je prošle godine iznosio više od 295 milijardi dolara u korist Kine. Međutim, njihov pristup samo je razotkrio razmjere izazova s kojima se Washington suočava na više fronti. Dugo se pretpostavljalo da će demografski i ekonomski problemi Kine spriječiti puni trgovinski rat sa Sjedinjenim Državama, budući da je pristup američkim tržištima ključan. No, Trumpove carine dovele su do uzvratnih mjera koje su razbile tu pretpostavku.

U srijedu je Bijela kuća objavila 90-dnevni moratorij na većinu carina koje su poremetile svjetski ekonomski poredak, ali je povećala carine na kinesku robu na 145 posto — iako je za vikend otkriveno da su pametni telefoni i druga potrošačka elektronika izuzeti. Peking je uzvratio carinama od 125 posto na američki uvoz. Kinesko ministarstvo trgovine izjavilo je da povećanje carina otkriva ucjenjivačku prirodu SAD-a. "Kina to nikada neće prihvatiti… Kina će se boriti do kraja." Kina uzvraća iz pozicije snage, napominje The Times. Iako je prije početka carinskog sukoba imala ogroman obujam prodaje u SAD-u, to je činilo samo 2 posto njezina ukupnog BDP-a.

U trenutnom sukobu, s obzirom na volatilnost tržišta, postoji veliki strah da će Kinezi upotrijebiti svoje oružje u obliku duga. George Saravelos iz Deutsche Banka upozorio je: "Sljedeća faza mogla bi biti izravan financijski rat koji uključuje kinesko vlasništvo nad američkom imovinom, kako u javnom tako i u privatnom sektoru… gubitnik će biti globalna ekonomija." Kineski udio u američkim državnim obveznicama iznosi 2,6 posto, što je više od 750 milijardi dolara od ukupnog federalnog duga od 36 bilijuna dolara.

Još jedno uvriježeno mišljenje, da Amerika zadržava vojnu dominaciju, također bi se moglo raspasti. Velike vojne vježbe u blizini Tajvana postale su toliko redovite da bi Narodna Republika mogla brzo blokirati otok, ostavljajući SAD-u ograničene mogućnosti. Situaciju pogoršava činjenica da se ravnoteža pomorske moći posljednjih godina počela naginjati protiv Amerikanaca.

Kontraadmiral Mike Studeman, koji je do 2023. vodio ured pomorske obavještajne službe Pentagona, rekao je da "Kinezi vrlo lako mogu prevladati u nizu različitih scenarija" protiv američke mornarice. Oni koji pitaju mogu li Kinezi pobijediti 2027. ili 2030., posebno u domaćim vodama, promašuju poantu, napomenuo je, ističući da su već danas "ravnopravni protivnik".

Trendovi u brodogradnji posebno smetaju Trumpu. U 2024. kineska brodogradilišta lansirala su više od 250 plovila u usporedbi s pet izgrađenih u Americi. Ukupna tonaža tih brodova napravljenih u Kini te godine premašila je ukupnu tonažu svih brodova izgrađenih u američkim brodogradilištima od 1945. Ti nevjerojatni brojevi uglavnom se odnose na njihovu dominaciju u komercijalnoj brodogradnji. No kada je riječ o gradnji za njihovu mornaricu, Amerikanci također nisu uspjeli promijeniti dinamiku — a nedostatak kvalificiranih radnika u ovom području sugerira da neće biti brzog rješenja.

Prošle su dvije godine otkako su Kinezi pretekli SAD u broju velikih ratnih brodova i podmornica, s 234 prema američkih 219. Iako američka mornarica zadržava prednosti u mnogim područjima, posebno u kvaliteti i broju svojih podmornica, čak i to bi moglo biti dovedeno u pitanje ako se trendovi nastave.

Dosad je Narodna Republika naglašavala gradnju površinskih brodova, ali jačanje njihovih podvodnih snaga "može biti sljedeći korak za Kinu", rekao je Nick Childs, viši pomorski analitičar u Međunarodnom institutu za strateške studije. Partnerstvo između predsjednika Xija i Putina, koje se ojačalo od ruske invazije na Ukrajinu 2022., moglo bi pomoći. Childs je rekao da su Kinezi "možda požnjeli neke nagrade iz svoje strateške suradnje s Rusijom, što je velika zabrinutost". Nasuprot tome, dok je natjecanje s Kinom pokretalo mnoge američke obrambene programe tijekom posljednjeg desetljeća, skupi neuspjesi doveli su do smanjenja broja raspoloživih brodova američke mornarice. "Nemamo stvarno utvrđen plan", upozorio je Childs, naglašavajući da nema lakog puta za američku mornaricu da dostigne kineske brojke. Dio odgovora leži u bližoj suradnji s saveznicima.

The Times navodi kako se to vraća na protekla dva tjedna i kako su carinski rat i financijska nestabilnost možda promijenili diplomatsku dinamiku. U Tihom oceanu, Japan i Južna Koreja ključni su partneri Sjedinjenih Država — bilo da je riječ o trgovini, financijama ili regionalnoj sigurnosti. Tijekom protekla dva užurbana tjedna, Bijela kuća pokušala je oživjeti sektor brodogradnje izvršnom naredbom za obnovu američke pomorske moći — čak je uključila dodatne naknade za uvoznike koji koriste trgovačke brodove izgrađene u Kini, dodatno povećavajući kaos u globalnoj trgovini. Objavljeno je i novo partnerstvo između američkih i južnokorejskih brodograditelja, koje ima za cilj povećanje proizvodnje u Americi, ali to je dugoročna strategija. Amerikanci također žele koristiti brodogradilišta u Južnoj Koreji i Japanu za popravak svojih ratnih brodova kao dio strategije za oslobađanje vlastitih brodogradilišta za gradnju novih plovila. No ti ključni saveznici u Tihom oceanu bili su među najteže pogođenima Trumpovim carinama iako bi njihovi gubici mogli biti ublaženi 90-dnevnim moratorijem. Kina već pokušava iskoristiti nepovjerenje nastalo ovim nedavnim turbulencijama kako bi privukla tradicionalne saveznike Washingtona.

"Mislim da gubimo sve prednosti koje smo imali", rekao je Studeman o carinskim ratovima, napominjući da bi sada s prijateljima u zapadnom Tihom oceanu trebalo "nastaviti tamo gdje je Bidenova administracija stala i gdje su napravili toliko nevjerojatan posao popravljajući štetu koju je Trump 1.0 napravio". Američka administracija pokušala je iskoristiti iznenadnu promjenu kursa u srijedu navečer, objavivši moratorij na uvozne carine, kako bi okupila svoje saveznike u zajednički front protiv Kine. U petak je i Europska komisija objavila vlastitu pauzu na više carine na američku robu. Američki pokušaji da preokrenu kineski ekonomski i vojni zamah datiraju još iz prethodnog Trumpovog mandata i protežu se kroz Bidenovu administraciju. Unatoč tim mjerama, američki dug nastavio je rasti, a drugi ključni pokazatelji, od proizvodnje do snage flote američke mornarice, nastavili su padati.

