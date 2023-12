Stručnjak o teškoj nesreći kod Zagreba: 'Znakovi trebaju biti postavljeni tako da najlošiji vozač to shvati'

U stravičnoj nesreći kod Rugvice u četvrtak prije podne poginulo je dvoje ljudi, a mlađa žena završila je u KB Dubrava. Sudarili su se dostavno vozilo i motocikl, a očevid tragične prometne nesreće još traje.

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se kako je do sudara došlo na Dugoselskoj ulici, na mjestu gdje je skretanje na parkiralište nekoliko tvrtki.

- S obzirom na to da očevid nije gotov i nemamo detalje nesreće, možemo samo nagađati da je bila veća brzina u pitanju, a o ostalome ne možemo komentirati jer ne znamo okolnosti. Ono što znamo je da se i na brzini od 70 km/h može napraviti velika šteta jer je to velika brzina, a kojom brzinom su kombi i motor vozili, to će se vidjeti kasnije - rekao je za 24sata prometni stručnjak i sudski vještak, Goran Husinec.

- Što se tiče prometnog znaka 'Stop' na parkingu firme, treba biti još jedan znak na ulazu na glavnu cestu jer očito neki vozači ne stanu i ne uspore pa dođe do kobnih nesreća. Prometni znakovi trebaju biti postavljeni tako da svakom vozaču, pa čak i onom najlošijem bude jasno - dodaje Husinec.

Ističe kako je u ovom slučaju znak na parkingu, ne i na izlazu ili ulazu, te nekima neće biti jasno da stanu iako je očito da se izlazi iz parkinga na glavnu cestu, piše 24sata.

