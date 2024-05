Stručnjak o ilegalnom duhanu koji puše Hrvati: Da vide kako se to radi, ne biste stavljali to u usta

Duhanska mafija je pala. USKOK u suradnji s policijom razbio je zločinačku skupinu čiji je plan voditi svoju kriminalnu operaciju iz Istre, a onda duhan raspačavati po ostatku Hrvatske. Šteta koju bi na taj način nanijeli hrvatskom proračunu iznosila bi oko 100 tisuća eura.

'Zarada je tu jako velika, a rizici su vrlo mali. Zarada se kreće u vrlo velikim iznosima. Onaj koji se time bavi zarađuje velike iznose. Može se mjeriti s drogom, prostitucijom, krijumčarenjem migranata, ali rizik od kažnjavanja je mali, to ovisi o našem pravosuđu', pojasnio je policijski službenik Službe organiziranog kriminaliteta Mario Marković za RTL.

Iako su se mijenjali načini na koji se duhan krijumčario, sad je uglavnom riječ o rezanom duhanu uglavnom iz Poljske koji se reže po raznim štagljevima i garažama

'Oni ne mogu ništa drugo raditi nego to. To je njima jednostavno modus operandi. Da ljudi vide kako se s tim manipulira, kako se to radi, jednostavno ne biste stavili u usta ni bilo tko od onih koji to troši', dodao je Marković.

Uskok o akciji

USKOK se srijedu oglasio o akciji koju su proveli u suradnji s policijom u više županija.

"Uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističkog istraživanja koje provodi PU istarska u koordinaciji s USKOK-om.Navedene radnje provode se na području Istarske, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije te Grada Zagreba u odnosu na deset osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja", stoji u priopćenju USKOK-a,

