Stroga pravila u Njemačkoj: Ako prekršite ovaj zakon o grijanju možete zaraditi kaznu od vrtoglavih 50.000 eura

Ovaj prekršaj u Njemačkoj košta 50.000 eura jer se smatra upravnim prekršajem, a radi se o zakonu o grijanju. Naime, nastoji se smanjiti emisija CO₂, a razne vrste grijanja i njihovo upravljanje igra veliku ulogu u smanjenju emisija kako bi Njemačka mogla postati klimatski neutralna. Radi klimatskih promjena EU je postavila visoke ciljeve, od kojih je jedan postići klimatsku neutralnost do 2050. godine. Međutim, Njemačka si je dala izazov da to učini pet godina ranije, do 2035. godine.

Zakonom o energetici u zgradarstvu (GEG) su tako predviđene kazne za kršenje novih propisa. Cilj je koristiti manje fosilnih goriva kao što su prirodni plin i lož ulje te je važno fokusirati se na obnovljive izvore energije. Pa tako, ako je grijanje starije od 30 godina, potrebno ga je zamijeniti jer je regulacije temperature problematična te stoga dovodi do visokih emisija.

Tko se ogluši o zakon o grijanju morat će u hitnom slučaju platiti kaznu do 50.000 eura, piše Fenix magazin. Međutim, postoje iznimke. Ako sustavi grijanja rade s kondenzacijskim ili niskotemperaturnim kotlovima onda ne postoji obveza njihove zamjene. Smatraju se energetski učinkovitima te na njih ne utječe uredba. Nadalje, novi vlasnici trebaju zamijeniti stare sustave grijanja u roku od 2 godine, a mogu se prijaviti i za državno financiranje čije su subvencije i do 70%.

