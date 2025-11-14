Naši Portali
U CENTRU GRADA

FOTO Stižu strašni prizori iz Švedske, autobus se zabio u ljude na stanici: Ima mrtvih i ozlijeđenih

švedska
Foto: Reuters/PIXSELL
Autori: Maša Ilotić Šuvalić, Gabrijela Čuljak Jurić
14.11.2025.
u 17:05

Nesreća se dogodila u ulici Valhallavägen u švedskoj prijestolnici

Nekoliko ljudi je poginulo i ozlijeđeno nakon što se autobus zabio u autobusnu stanicu u središtu Stockholma, izjavila je švedska policija. Nesreća se dogodila u ulici Valhallavägen u švedskoj prijestolnici.

U priopćenju, policija je navela da je incident klasificiran kao teško ubojstvo iz nehaja. Policija je izjavila da za sada ne komentiraju broj, spol ili dob pogođenih. Nacionalna televizija SVT citirala je voditelja komuniacija tvrtke Transdev, koja upravlja lokalnim autobusnim linijama u sjevernom Stockholmu, rekavši da je dvokatni autobus pripadao toj tvrtki.

Svjedok koji je vlasnik trgovine na ulici rekao je za SVT da je autobus udario u stup ispred autobusne stanice. Kazao je da je nekoliko ljudi utrčalo u trgovinu plačući. Glasnogovornik stockholmske službe spašavanja rekao je da je pet osoba pogođeno ovim incidentom, piše Sky news.  Zbog intervencije Valhallavägen je zatvoren između Odengatana i Engelbrektsgatana.

autobus Švedska

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
17:37 14.11.2025.

Naslov je odličan: "Autobus se zabio". Nešto slično kao "Pištolj je ubio".

Avatar rubinet
rubinet
17:28 14.11.2025.

Nekoć ta Skandinavija bje simbol sigurnosti, kulture, zakona......Danas ostade samo Finska. Posljednja oaza. Suomi.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
17:36 14.11.2025.

Još Valhallavägen. Zvuči mi kao valhala-vozilo? Inače najvjj opet jedan inženjer i saveznik "progresivne" ljevice.

