Strava u Berlinu: Vozilom se zaletio među ljude, ima mrtvih i ozlijeđenih

U Berlinu je u jutarnjim satima došlo do incidenta, kada se vozač automobilom zaletio među ljude. Prema prvim podacima jedna osoba je poginula, a više ih je ozlijeđeno. Kako javlja policija, ozlijeđeno je više od deset osoba, među kojima ima i teže ozlijeđenih. Na mjesto nesreće stigao je i spasilački helikopter.

Muškarac je priveden, priopćila je berlinska policija. Policija trenutno razjašnjava radi li se o prometnoj nesreći ili o "namjernom djelu", kazao je glasnogovornik.

Nakon što se vozač zabio u gomilu, navodno se prvo odvezao i zaustavio samo 200 metara dalje. Prema riječima očevidaca prolaznici su ga zadržali i predali policiji.

Incident se dogodio u ulici Rankestrasse u blizini Breitscheidplatza u glavnoj trgovačkoj četvrti. Automobil se na istom mjestu zaletio u gomilu kao i vozač kamiona prilikom terorističkog napada u prosincu 2016. koji je imao islamističku pozadinu. Tada je na božićnom sajmu usmrtio 13 ljudi.

Kako javlja Bild nekoliko teško naoružanih policajaca osigurava područje, a na licu mjesta je i vatrogasna postrojba s 60 vatrogasaca.

"Policija je blokirala cijelo područje, a brojne službe su na terenu. Vidjeli smo automobil koji je sišao niz cestu i završio u izlogu koji pokriva tri gradska bloka. Ovo je ozbiljna situacija, strašno je to što se dogodilo. Vraćamo se u hotel jer ne želimo biti na ulici, javili smo se roditeljima da smo dobro", javlja glumac John Barrowman na svom Twitteru.

