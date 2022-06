Nova pucnjava u SAD-u: U centru Philadelphije ubijeno najmanje troje ljudi

Tri osobe su ubijene i najmanje 14 osoba je ozlijeđeno u američkom gradu Philadelphiji, najvećem gradu savezne države Pennsylvanije.

Casings and a shot out window along 200blk of South St. 13 people shot, 2 dead. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/tVmM3bO0eB