DUBROVNIK

Strašna prometna nesreća: 81-godišnjak autom udario 88-godišnjakinju. Preminula je

Dom zdravlja i Hitna pomoć u Metkoviću
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
20.03.2026.
u 09:49

Vozač koji je skrivio ovu prometnu nesreću kazneno je prijavljen zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom - stoji u priopćenju.

Teška prometna nesreća dogodila se u utorak oko 19 sati u Dubrovniku nakon što je 81-godišnjak vozilom naletio na 88-godišnjakinju. Ona je od zadobivenih ozljeda preminula u bolnici.

- U utorak, 17. ožujka, oko 19 sati, u Dubrovniku se dogodila prometna nesreća koja je za posljedicu imala smrtno stradavanje pješakinje. Do prometne nesreće je došlo kada je 81-godišnji vozač osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka, koji se kretao Ulicom Andrije Hebranga, vozilom naletio na 88-godišnjakinju koja je u tom trenutku kolnik navedene ulice prelazila preko obilježenog pješačkog prijelaza. 

Uslijed udara vozila i pada na nogostup, pješakinja je zadobila teže tjelesne ozljede zbog kojih je bila zbrinuta u dubrovačkoj bolnici gdje je na žalost, naknadno, 18. ožujka, preminula. Vozač koji je skrivio ovu prometnu nesreću kazneno je prijavljen zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom - stoji u policijskom priopćenju.

