Direktor ZTC-a o snimci radnika na bolovanju koji radi u inozemstvu: 'To je za izvanredni otkaz'

"Na sastanku u Zemuniku razgovarali smo o stanju materijalnih resursa, to se prije svega odnosi na broj protupožarnih aviona. Razgovarali smo o trenutnoj situaciji, kao i o budućim planovima", rekao je ministar obrane Mario Banožić na samom početku konferencije za medije. Zahvalio je pilotima kanadera na angažmanu u protupožarnoj sezoni te izrazio želju da će takvih angažmana biti što manje do kraja sezone.

''Imali smo već nekoliko velikih požara koji su zahtijevali golem angažman. Samo jučer kod Šibenika gasila su četiri kanadera. Naravno da bi bilo puno lakše raditi u sastavu kakvog smo imali ranijih godina. Mi kao MORH moramo izraziti nezadovoljstvo, jer smo s naše strane potpisali ugovor i ispoštivali sve rokove. S druge strane ZTC nije ispoštovao te rokove. Oslonili smo se na jedinu tvrtku u Hrvatskoj koja to može raditi', rekao je Banožić. Istaknuo je kako će se rokovi sada neprestano pomicali, te kako očekuje nda bi sve trebalo biti riješeno do 15. kolovoza. (da bi Hrvatska trebala imati 5 kanadera i 5 air tractora op.a.).

''Ostavka bi bila bijeg od problema''

“Trenutno u 3. hangaru imamo dva zrakoplova. Na jednom od njih rade se probe sustava, nadamo se početkom sljedećeg tjedna da ćemo moći zvati posadu HRZ-a da ga preuzme. Drugi ostaje cijelo ljeto, na njega ne računamo, tako je bilo odmah rečeno. U drugom hangaru imamo jedan air tractor. Kasnimo jer smo imali izrazito problematične radove.To je zahtjevan posao, trpi velike pritiske jer je dvosjed. Onaj čiji se popravak otegnuo predat ćemo idući tjedan'', rekao je Zdravko Klanac direktor ZTC-a.

Istaknuo je kako osjeća odgovornost za sve što se događa u ZTC-u, ali kako mu je savjest mirna. ''Ja sam napravio sve što je u mojoj moći'', rekao je ta napomenuo kako neće dati ostavku, jer bi to bio ''bijeg od problema''. ''Mi imamo 27 mehaničara, njih 6 je na godišnjem, dvoje se vraća idući ponedjeljak. Dva radnika su na bolovanju. To da oni rade vani, u Austriji, ja sam čuo od medija. Za jednog od njih, prije nekoliko mjeseci, tražili smo od inspekcije HZZO-a provjeru bolovanja. Neću sada o imenima. Čuo sam da postoje nekakve snimke. Ja ih nisam vidio. Ako one postoje za mene je to razlog za izvanredni otkaz. Ali ja nisam, niti želim biti istražni organ. Uvjeravam vas, MORH nam je glavni poslovni partner i ako smo ih obmanuli, nismo to napravili namjerno i zlonamjerno.''

''Svako testiranje u meni budi strah''

''Ne postoji nitko na svijetu koji može jamčiti koliko će trajati radovi na ovakvoj vrsti letjelica. Mi radimo na starim zrakoplovima, a svako testiranje koje radimo kod mene budi strah, jer ne znamo na što ćemo novo naići. Mi ne smijemo sebi dozvoliti da nam letjelica izađe neispravna', rekao je direktor ZTC-a.

Ministar Banožić je napomenuo kako u ovim trenucima treba malo mudrosti i kako on neće tražiti ostavku, niti da na to ima pravo. ''Ono što ja kao ministar ovdje mogu tražiti je da se ispoštuje što se dogovorilo'', rekao je Banožić, a na pitanje ima li povjerenja u ZTC rekao je kako ''u Hrvatskoj nema druge opcije''. ''Sad nam trebaju avioni, a ne ostavke. Nakon protupožarne sezone možemo tražiti ubrzanje procesa i garancije. Nije mi u interesu pokretati garancije, pa da se dogodi da se zrakoplov ne može isporučiti jer je MORH ovršio račune ZTC-a'', kaže ministar.

Banožić je potvrdio da za održavanje HRZ ima oko 105 milijuna kuna, a od toga 30 odlazi na ugovor sa ZTC-om.

Novinari su inzistirali na odgovorima čija je odgovornost za situaciju o kojoj se Hrvatska našla, te tko će biti odgovoran ako se na terenu dogodi tragedija. ''Tko će biti odgovoran i tko će donositi odluke ako se dogodi da se kanadere treba preraspoređivati s jednog požarištu na drugo?''. Ministar je neprestano isticao kako od smjena usred protupožarne sezone nikome neće donijeti ništa dobro, te kako njemu sada treba da se zrakoplov isporuči. Istaknuo je kako će nakon sezone biti vremena da se ispita kako je došlo do problema, te postoji li odgovornost i čija.

Video: Kanader prikuplja vodu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.