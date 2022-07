MORH je opet pogriješio: Hrvatska je naručila samo dva kanadera koja stižu 2026. godine

Sve do izbijanja rata u Ukrajini kritičari su redovito tražili da Hrvatska odustane od nabave novih borbenih zrakoplova, jer da što će nam to, skupo je i ima pametnijih stvari za utrošak milijarde i više eura. Nakon što je izbio rat, a potom pao i onaj ružni lutajući dron na Zagreb, kritike su naglo prestale. Pa još kada su Hrvati shvatili da je u Europi opet moguć napad agresora koji želi okupirati i otrgnuti dio teritorija suverenoj državi, naglo su se sjetili lekcija iz našeg Domovinskog rata. Nabava borbenih zrakoplova sada više gotovo nikome ozbiljnom nije upitna, jer to je najjače sredstvo odvraćanja.