Što je potvrda, firma ili krizma. Krizmanici biraju kuma, ali to ne može biti bilo tko

Potvrda je jedan od sedam svetih sakramenata. Riječ potvrda dolazi od latinske riječi confirmatio ili od glagola firmare što znači učvrstiti i ojačati, a zbog toga se sakrament naziva i firma. Osim toga, naziva se i krizma prema svetom ulju kojim se pomazuju krizmanici. Kako piše Hrvatska katolička mreža, na krizmi katolici primaju na sebe Duha Svetoga kojeg je Isus obećao. Prilikom sakramenta, ljudi primaju na sebe Duha Svetoga koji će im dati dodatnu snagu, ispuniti ih svjetlom za bolji kršćanski život, da bi što bolje mogli razumjeti ono što im je Bog objavio. Obred se u Katoličkoj crkvi obavlja kada dijete postane zrelije da osobnije i svjesno prihvati kršćanski život, s navršenih četrnaest ili petnaest godina starosti. Krizma je obred inicijacije, a dijete postaje odraslim članom Crkve.

Krizmanici biraju kuma, no to ne može biti bilo tko. Naime, kum na krizmi može biti katolik s navršenih 16 godina života, a treba biti kršten, pričešćen i krizman. Kum ne može biti netko tko je samo civilno vjenčan, nego mora biti i crkveno. Također, kum ne može biti netko tko je rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili živi u izvanbračnoj zajednici. Uz to, kum ne može biti onaj tko živi zajedno nevjenčano. Kum treba provoditi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom, a otac i majka ne mogu biti kumovi svome djetetu, navodi HKM.

"Za svako kumstvo, kod krštenja i krizme, potrebno je posvjedočenje župnika župe u kojoj živi onaj koji želi biti kum/a. To posvjedočenje nije potvrda o primljenim sakramentima već posvjedočenje u ime župe da je osoba prikladna za kuma, što znači da je vjernik koji živi aktivno vjeru, sudjeluje u životu župe, čime postaje poznato i njegovu župniku da može biti jamac vjere, trener kumčeta u vjeri i pomoć roditeljima djeteta u njihovoj zadaći odgoja djeteta u vjeri", piše HKM.