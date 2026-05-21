U KBC-u Split obavljene prve ginekološke operacije uz pomoć robotske asistencije

U Kliničkom bolničkom centru Split učinjene su prve ginekološke operacije uz pomoć robotske asistencije, čime je napravljen značajan iskorak u daljnjem razvoju minimalno invazivne kirurgije i liječenja pacijentica s ginekološkim malignim bolestima, objavili su iz splitske bolnice. U prvim zahvatima operirane su dvije pacijentice kojima je, zbog maligne bolesti – karcinoma endometrija – učinjena histerektomija sa salpingooforektomijom. Ginekološki tim predvodili su operateri, subspecijalisti ginekološke onkologije dr. Boris Delić i doc. dr. sc. Zdravko Odak, uz asistenciju univ. bacc. obs. Nikše Galića za operacijskim stolom. Zahvate je nadgledao proktor iz Italije, dr. Alessandro Gioe, dok su podršku ispred tvrtke Medtronic pružili Borna Šunjić i Hrvoje Pierobon.

Robotski asistirana kirurgija operaterima omogućuje veću preciznost, bolju vizualizaciju operacijskog polja i izvođenje složenih zahvata kroz minimalne rezove. KBC Split prvi je koristio robotski sustav HUGO RAS u ginekološkoj kirurgiji istočno od Njemačke i Italije. S korištenjem su potom krenuli u Poljskoj i Rumunjskoj. Ovime se KBC Split svrstava među ustanove koje uvode najmodernije kirurške tehnologije u svakodnevnu kliničku praksu. Doc. dr. sc. Zdravko Odak istaknuo je kako je riječ o važnom trenutku za ginekološku onkologiju u Splitu. "Uvođenjem robotski asistirane kirurgije dobivamo mogućnost još preciznijeg i poštednijeg operacijskog liječenja naših pacijentica. Kod malignih bolesti, poput karcinoma endometrija, važno je osigurati onkološki siguran zahvat, ali istodobno pacijentici omogućiti što brži oporavak i povratak svakodnevnom životu. Ponosni smo što smo upravo u Splitu napravili ovaj značajan iskorak i vjerujem da će robotska kirurgija postati važan dio našeg daljnjeg rada".

Uz robotski sustav, u KBC-u Split odnedavno je dostupna i tehnologija određivanja sentinel limfnog čvora. Riječ je o postupku kojim se omogućuje preciznije utvrđivanje prvog limfnog čvora u koji bi se bolest potencijalno mogla proširiti, čime se kod odabranih pacijentica može izbjeći opsežnije uklanjanje limfnih čvorova. Takav pristup prati najnovije svjetske trendove u ginekološkoj onkologiji, dodatno smanjuje operacijsko opterećenje za pacijentice i pridonosi bržem oporavku.

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split, dr. Marko Mimica, naglasio je kako ovaj rezultat potvrđuje kontinuirano ulaganje u stručnost, tehnologiju i kvalitetu skrbi. "Veseli nas svaki napredak na naše pacijentice, našu Kliniku i za KBC Split. Uvođenje robotski asistirane ginekološke kirurgije rezultat je znanja, predanosti i timskog rada naših liječnika, medicinskih sestara, instrumentarki i svih uključenih u operacijski proces. Naš je cilj pacijenticama pružiti liječenje prema najvišim suvremenim standardima ovdje u Splitu, bez potrebe za odlaskom u druge centre. Nastavit ćemo širiti tim i razvijati ovu metodu kako bi bila dostupna što većem broju pacijentica kojima je takav oblik liječenja indiciran".

Iz KBC-a Split poručuju kako će se operacije uz asistenciju robotskog sustava HUGO RAS nastaviti provoditi redovito, uz planirano uključivanje većeg broja članova ginekološkog tima. Time će se dodatno unaprijediti dostupnost suvremenih minimalno invazivnih zahvata pacijenticama iz Splita, Dalmacije i šire regije. Robotska tehnologija u splitskoj bolnici od početka ima multidisciplinarnu primjenu pa ju se, osim za kirurške i ginekološke, najviše koristi za urološke zahvate među kojima operacije na prostati, bubregu, nadbubrežnoj žlijezdi i limfnim čvorovima.