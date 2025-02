Previše je političkog sladostrašća i hinjene ili stvarne strepnje za sudbinu Josipa Dabre, a time i za aktualni saziv Hrvatskog sabora. Ni DORH ni saborski zastupnici, koji su u skladu sa svojom praksom izglasali skidanje imuniteta Dabri i za progon i za istražni zatvor, nisu suci. Sud će odlučiti ima li osnova da mu se uskrati sloboda. Istražni zatvor je tražen kako ne bi utjecao na svjedoke i uništio dokaze. I za Dabru vrijedi što i za svakog građanina pod sličnim okolnostima. Istražni zatvor određuje se kad postoji zakonska osnova, odnosno kaznenopravna nužda radi učinkovitosti istrage. Iako je ostao bez zastupničkog imuniteta, sud u Osijeku ipak će morati voditi računa i o tome da je Dabro saborski zastupnik te bez opravdanog važnog razloga ne bi trebao utjecati na njegovu političku aktivnost, a time i na rad zakonodavne vlasti.

Već mjesec dana Dabro i javnost znaju za izvide prvo zbog pucačine iz vozila, a zatim, kako su se snimke množile, i zbog drugih revolveraških incidenata koji su se događali od 2020. do 2024. Ako nije prije, Dabro je i u proteklih mjesec dana imao vremena sakriti dokaze i “obraditi” sve potencijalne svjedoke, a to su njegovi bližnji i prijatelji, dok na one koji su mu u međuvremenu postali neprijatelji ionako više ne može utjecati. Što je Dabro utjecao, utjecao je – čemu sada zatvor? S obzirom na svrhu istražnog zatvora, zahtjev za njegovo određivanje u Dabrinu slučaju nema istu težinu kao kad se traži za osobu koja nije ni znala za izvide. Zbog strasti koju je on iskazao prema pucanju, možda bi uvjerljiviji razlog bio da se spriječi ponavljanje kaznenog djela, ali Dabro je podnošenjem ostavke na dužnosti u Vladi svojim pokajničkim činom pokazao da se opametio.

I kad bi istražni zatvor bio određen zbog utjecaja na svjedoke, potrajao bi dok se svjedoci ne saslušaju, a istražne radnje u pritvorskim predmetima su hitne. Za pretpostaviti je da u Dabrinu slučaju nije riječ o desetinama svjedoka. Potraju li saslušanja i nekoliko tjedana, Hrvatski sabor to bi izdržao bez njega. Ali sve i da se dogodi politički najcrnji scenarij pa da njegov boravak u zatvoru potraje, ili isprovocira Dabrinu nevjernost vladajućima u budućnosti, zaboravlja se da su zastupnički rizici znatno porasli. Primanja su im gotovo udvostručena i pri pomisli na izvanredne izbore svatko će razmišljati o vlastitoj stražnjici i kalkulirati o šansama da, s obzirom na političke okolnosti, ponovno dobije masno plaćenu dužnost. Uzgred, tek polovicom svibnja mogu računati na 6+6 plaća, a sada bi mogli dobiti 3+3. Na tragu tih razmišljanja očito je i Marija Selak Raspudić, koja si s biračkim kreditom iz predsjedničkih izbora, može priuštiti provociranje zastupnika DP-a: “Da vas vidimo, dečki...”

