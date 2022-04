Što će 70 hrvatskih vojnika raditi u Mađarskoj u sklopu strategije NATO-a? 'Statirati u kukuruzu'

Nove borbene skupine NATO-a već se počinju formirati na terenu, primjerice u Slovačkoj, gdje je ovoga tjedna došlo 250 čeških vojnika, prethodnica multinacionalne brigade koju će, pod vodstvom Češke, na tlu Slovačke još činiti vojnici iz Njemačke, Nizozemske, Poljske, Slovačke, Slovenije i SAD-a.



Odluka o formiranju novih borbenih skupina NATO-a u Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj donesena je 24. ožujka na summitu NATO-a. Odluka o slanju do 70 hrvatskih vojnika u Mađarsku donesena je u Hrvatskom saboru 11. ožujka. No, ta nova NATO-ova borbena skupina u Mađarskoj, i hrvatsko sudjelovanje u njoj, izgleda kao – prazna puška. Kao “fejkana”, loše odglumljena, a ne prava NATO-ova borbena skupina kakva postoji u Poljskoj, Estoniji, Latviji, Litvi. I kakva se sada autentično replicira i u Rumunjskoj, čini se dosta stvarno i Slovačkoj, no ne i u Mađarskoj, gdje to izgleda samo kao nešto na papiru, ne i u stvarnosti.o