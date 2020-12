Podaci lokalnih stožera: U Sisačko-moslavačkoj županiji rekordan broj zaraženih

U Hrvatskoj je jučer oboren rekord po broju novozaraženih pa je tako u 24 sata zabilježeno 4.534 novih slučajeva, a preminulo je još 48 osoba.

9:30 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8 sati, u posljednja 24 sata je 149 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (39 osoba iz Vinkovaca, 17 iz Vukovara, 12 iz Županje, 11 iz Iloka, 6 iz Ivankova, po 5 osoba iz Nijemaca, Otoka i Vođinaca, po 4 iz Cerne, Komletinaca, po 3 osobe iz Cerića, Gradišta, Negoslavaca i Štitara, po 2 iz Andrijaševaca, Borova, Slakovaca, Starih Jankovaca, Starih Mikanovaca i Trpinje, te po 1 osoba iz Antina, Bapske, Bobote, Bršadina, Čakovaca, Drenovaca, Đeletovaca, Gunje, Ilače, Novih Mikanovaca, Privlake, Prkovaca, Rajevog Sela, Rokovaca, Šarengrada, Šiškovaca i Tovarnika). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 5223, od kojih je 4419 osoba izliječeno, a ukupno je preminulo 77 osoba. Trenutno je u županiji 76 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 342 osobe, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 26185. U samoizolaciji na području županije je 1897 osoba. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 48 radnika iz sustava zdravstva (9 liječnika, 19 medicinskih sestara/tehničara, 10 drugih zdravstvenih radnika i 10 nezdravstvenih radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 41 radnik (3 liječnika, 21 medicinska sestra/tehničara, 6 drugih zdravstvenih radnika i 11 nezdravstvenih radnika). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 43 nastavnika i 67 učenika. U samoizolaciji se nalazi 60 nastavnika i 1071 učenik.

9:15 – U Primorsko-goranjskoj županiji danas je potvrđeno 318 novih slučajeva na 1.176 testiranih uzoraka. U istom periodu ozdravile su 303 osobe. Broj aktivnih slučajeva COVID-19 je 2971. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a broj hospitaliziranih iznosi 119, od cega je na respiratoru 17 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana su nažalost umrle 3 osobe. Važno je istaknuti kako se udio oboljelih osoba starih 65 i više godina unutar ukupnog broja zaraženih osoba danas drži na 12% udjela u ukupnom broju zaraženih što je dobar pokazatelj.

9:08 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 495 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 85 novozaraženih osoba s područja županije. Za 63 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 8 osoba epidemiološki se radi o uvezenim slučajevima s područja: Zagreb (3), Rijeka (2), Italija (1), Bosna i Hercegovina (1), Austrija (1). U epidemiološkoj obradi nalazi se 14 osoba.

8:57 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 102 nova slučaja zaraze koronavirusom. 58 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, osam novozaraženih osoba s područja je općine Rovišće, šest novozaraženih osoba s područja je općine Šandrovac, pet novozaraženih osoba s područja je grada Garešnice, po četiri novozaražene osobe s područja su grada Grubišnog Polja i općine Kapela, tri novozaražene osobe s područja su Velikog Trojstva, po dvije novozaražene osobe s područja su grada Daruvara i općine Nova Rača, a po jedna novozaražena osoba s područja je grada Čazme i općina Veliki Grđevac, Đulovac, Zrinski Topolovac, Ivanska, Velika Trnovitica, Štefanje, Berek, Severin i Dežanovac.

8:55 – Rekordan broj oboljelih u Sisačko-moslavačkoj županiji. U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je 230 novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o pedeset i četiri osobe s područja grada Petrinje, četrdeset i pet osoba s područja grada Siska, trideset i osam osoba s područja grada Kutine, trideset i osam osoba s područja grada Novske, dvadeset osoba s područja grada Popovače, dvanaest osoba s područja grada Gline, šest osoba s područja općine Velika Ludina, četiri osobe s područja općine Sunja, tri osobe s područja općine Lipovljani, dvije osobe s područja općine Donji Kukuruzari, dvije osobe s područja grada Hrvatska Kostajnica, jednoj osobi s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja općine Topusko, jednoj osobi s područja općine Martinska Ves, jednoj osobi s područja općine Hrvatska Dubica, jednoj osobi s područja općine Gvozd, te jednoj osobi s područja općine Dvor.

8:50 – Na području Koprivničko-križevačke županije zabilježena su 154 nova slučaja zaraze, izvijestio je Županijski stožer na konfrenciji za novinare u petak. Tri su osobe preminule u koprivničkoj bolnici, u kojoj je ovog časa 85 pacijenata s težim simptomima. Preminule osobe imale su kronične bolesti.

Šef Županijskog stožera Ratimir Ljubić otkrio je kako je virus ušao u još četiri staračka doma u županiji: Baljak u Virju i Novigradu Podravskom, Capek u Štagincu i Cedar u Koprivnici. Ljubić je naglasio kako su inspekcije, nakon legradskog, otkrile još šest domova za starije osobe u županiji koje nemaju sve potrebne dozvole za rad. Trenutačno je u tijeku postupak koji vodi mjerodavno Ministarstvo. Ukupno je pozitivno čak 150 osoba iz svih domova za starije osobe u županiji, dometnula je epidemiologinja dr. Draženka Vadla.

Ravnatelj Opće bolnice u Koprivnici dr. Mato Devčić otkrio je kako je u toj ustanovi zaraženo četvero liječnika i 25 medicinskih sestara. Od 85 težih slučajeva na bolničkom liječenju, 12 je na intenzivnom odjelu.

8:35 – Znanstvenik Ivan Đikić kaže kako ćemo, unatoč skorom dolasku cjepiva, još neko vrijeme živjeti s koronavirusom.

– Kad budemo imali odobreno cjepivo, trebat će nam od tri do šest mjeseci da se procijepi populacija i u tom periodu će biti važno da se pridržavamo epidemioloških mjera. Razlog je što ne smijemo dopustiti da se virus neprimijećeno širi unutar populacije koju nismo procijepili. To se naziva džepovima u populaciji, gdje širenje virusa može izazvati i ubrzanu mutaciju virusa upravo zbog cjepiva s kojim se virus onda bori za opstanak. Zato je vrlo važno da se držimo svih mjera dok stručnjaci ne procijene drugačije – rekao je on za 24 sata.

8:15 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 466 slučajeva zaraze koronavirusom, 409 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 57 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 1117 osoba, a ukupno je testirano 18.095 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 204 uzorka, od kojih je 71 pozitivnih.

8:10 – Nacionalni Stožer civilne zaštite danas u 11 sati održat će konferenciju za medije na kojoj će izvijestiti o broju novozaraženih.

