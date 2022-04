Stiže važna promjena za Hrvate kad je riječ o građevinskim dozvolama

Stiže velika promjena kad je riječ o građevinskim dozvolama. Hrvatska će uskoro u digitalnoj formi imati pohranjene sve izdane dozvole o gradnji i to zahvaljujući projektu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji s brojnim tijelima javne vlasti te europskom novcu.

Spomenuti projekt imena eArhiv “Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH” vrijedan je više od 23,8 milijuna kuna, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a realizira kroz projekt “Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi moduli” ukupne vrijednosti 131 milijuna kuna, od čega je 85% osigurano iz EU. Zahvaljujući tom projektu u povijest odlazi razdoblje izdavanja papirnatih građevinskih dozvola od 1968. do 2015., ali i one same, piše Poslovni dnevnik.

Te dozvole trenutačno se nalaze po arhivima i u mnogim slučajevima proces pronalaska nije nimalo jednostavan, a očekuje se da bi preokret mogla značiti upravo kompletna digitalna transformacija dozvola o gradnji.

Ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju Danijel Meštrić podsjeća da su sve lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, izdane od uspostave modula eDozvola 2015. do danas, već pohranjene u digitalnoj formi, što je više od 3,2 milijuna eDokumenata

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U tijeku je skeniranje dva milijuna dozvola, tj. oko šest milijuna A4 stranica na području RH izdanih od 1968. do 2015. Očekuje se kako bi to moglo biti završeno do kraja 2022. godine, nakon čega slijedi cjelokupna digitalizacija akata o gradnji kroz modul eArhiva, piše Poslovni dnevnik.

Građanima će ti podaci biti dostupni na GEO portalu ISPU-a, a podaci će biti vidljivi na točnoj lokaciji građevine za koju je akt izdan. Digitalizacija akata pojednostavit će i postupke rekonstrukcije građevina, jer će projektanti i referenti svim potrebnim aktima pristupati kroz eDozvolu i druge module ISPU-a. Sustav će moći koristiti svi – od stručne i znanstvene zajednice, investitora pa i građani.

VIDEO: Finska se sprema za povijesno pristupanje NATO-u: "Svijet se mijenja"