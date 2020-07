Stiže veliki toplinski val, a moguće i nevrijeme, Vakula: Ova kombinacija može biti opasna

U tjednu koji je pred nama očekuje se prvi toplinski val ovog ljeta. Noći će biti tople, dani vrući, ali u unutrašnjosti sredinom tjedna mogu se očekivati i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Meteorolog Zoran Vakula upozorava da kombinacija vlage i prezagrijanog zraka može biti opaka.

U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, čak i vedro, ujutro uz sumaglicu, ponegdje i kratkotrajnu maglu, osobito uz vodene površine. Najniža temperatura zraka od 16 do 18 °C, a najviša između 33 i 34 °C. I u središnjoj će Hrvatskoj, uz sunčano vrijeme, biti iznadprosječno toplo, uz mjestimice umjerenu opasnost od toplinskog vala, koji može utjecati na zdravlje, osobito u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Ponegdje će opet biti i jutarnje magle, javlja HRT.



I u nekim kotlinama u gorskoj Hrvatskoj magla će ujutro smanjivati vidljivost, a sumaglica je moguća i na sjevernom Jadranu. Utorak će biti još stabilniji i topliji od ponedjeljka, uz također sunčano vrijeme, većinom i vedro. Temperature uglavnom između 21 i 25 °C. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16 °C, na Jadranu od 18 do 22 °C, a poslijepodnevna od 30 do 32 °C.

Još viša u vedroj Dalmaciji, u unutrašnjosti i oko 35 °C, pa postoji umjerena opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. Uz obalu će osvježenje tijekom dana donositi slab do rijetko gdje umjeren maestral, a i more temperature 22, 23 °C. No u noći i ujutro neki bi se mogli žaliti na toplinu i sparinu, osobito na splitskom području.

Većinom topla noć i vruć dan bit će i na jugu Hrvatske, uz nebo bez oblaka te slab vjetar, poslijepodne ponegdje i umjeren maestral, zbog kojeg će more biti malo do umjereno valovito.

I u nastavku tjedna bit će uglavnom vruće, uz poneku toplu noć i u mnogim krajevima kontinentalne Hrvatske. No bit će opet nestabilno, najprije većinom u gorju i uz granicu sa Slovenijom, zatim još ponegdje istočnije i južnije. Osim zamjetnijeg lokalnog razvoja oblaka, povećava se i vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, a ne smije se isključiti ni mogućnost olujnog nevremena s tučom.



Na Jadranu stabilnije, čak pretežno vedro, osobito u srijedu, te uz samo mjestimice prolazno umjeren vjetar, većinom maestral. Na sjevernom dijelu bit će i bure, koja u četvrtak podno Velebita lokalno može biti i jaka. Noći će biti tople, a dani vrući, uz najprije umjerenu, od petka sve češće i veliku opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje.