Još koji pljusak pa onda ljeto: Vraćaju se vrućine, temperature idu iznad 25

Vrijeme će danas biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimična kiša ili pokoji pljusak ujutro na obali i otocima, sredinom dana i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj, a prema večeri moguće i drugdje. Ujutro na kopnu ponegdje magla. U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na obali jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19 °C.

Sutra će biti djelomice sunčano, no ne i posve stabilno, pa malo kiše ili pokoji pljusak može pasti uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Najviše sunčana vremena na dalmatinskoj obali. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na moru jugo. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Najniža temperatura od 2 do 6, na moru između 8 i 12 °C. Najviša dnevna od 17 do 21 °C.

VEZANI ČLANCI:

- Iduća tri dana u unutrašnjosti će biti sve stabilnija, sunčanija i toplija, pa je u subotu još uglavnom u gorju moguć lokalni pljusak. Od nedjelje dnevna temperatura i iznad 25 °C, a i jutarnja će biti u porastu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, pa jugoistočni, osobito u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Na Jadranu u subotu sunčanije, no još razmjerno nestabilno, uz poneki pljusak. Od nedjelje do utorka "čak" pretežno vedro. Postupno će biti toplije, pa bi početkom idućeg tjedna dnevna temperatura mogla biti i viša od 25 °C. I pritom u subotu umjereno jugo, potom slaba dnevna obalna cirkulacija vjetra.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

GALERIJA Snježna 'drama' na Platku: Zaglavila se ralica, pogledajte akciju spašavanja