Stiže nam pravo proljeće: Temperature će ići i preko 20 stupnjeva

Prema prognozi DHMZ-a danas će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, većinom na Jadranu i područjima uz njega. Najmanje kiše ili uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu i sjeveru zemlje. Vjetar na kopnu slab, u Slavoniji i Baranji do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo, ponegdje i jako, a na sjevernom dijelu će do večeri okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 17 °C.

U utorak će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Prijepodne na južnom Jadranu uz umjerenu naoblaku mjestimice malo kiše. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu između 5 i 10, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 19 °C.

"U utorak i srijedu na kopnu sunčanije i toplije, pa će temperatura zraka ponovno sredinom tjedna biti oko 20 °C, mjestimice moguće i malo viša. U četvrtak jačanje jugozapadnjaka i porast naoblake, a uglavnom u gorju može pasti poneka kap kiše. Na Jadranu pretežno sunčano, također najtoplije u srijedu. U utorak poslijepodne na južnom dijelu postoji mogućnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak, a u četvrtak ponovno oblačnije, osobito na sjeveru. Vjetar sjeverozapadni i jugozapadni, a u četvrtak će okrenuti na jugo", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

