Stiže nam južina, meteorolozi otkrili kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

Danas će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, u unutrašnjosti povremeno i povećanu, no zadržat će se uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u gorju s jakim udarima, a popodne u središnjim i istočnim predjelima u okretanju na jugoistočnjak. Na moru će puhati umjereno i ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar, no još tijekom jutra uz obalu bura i tramontana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 11 do 16 °C.

Što se tiče prognoze do kraja tjedna, stiže nam južina.

"U barem djelomice sunčanu srijedu jutro još hladnije nego u utorak, u većini unutrašnjosti s mrazom. No danju toplije nego početkom tjedna, uz jačanje južine, koja će potrajati do subote. Pritom do kraja ovog tjedna i početkom sljedećega promjenjivo oblačno, od petka često s kišom, povremeno i u obliku pljuskova, osobito na Jadranu. U nedjelju će zapuhati umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura.", prognoza je mr. sc. Dragoslava Dragojlovića iz DHMZ-a za HRT.

"Na kopnu u četvrtak djelomice sunčano, u gorju ponegdje može pasti malo kiše. U petak i subotu promjenjivo povremeno s kišom, moguće i u obliku pljuskova. Puhat će umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, koji će u subotu oslabjeti. Na Jadranu u četvrtak pretežno sunčano, ali na sjevernom dijelu oblačnije, mjestimice uz mogućnost kiše. U petak i subotu promjenjivo i nestabilno uz kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar, koji će u subotu oslabjeti.", prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

