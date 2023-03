Nevrijeme u dvije županije: Drveće padalo na prometnice i vozila, oštećeni električni stupovi

Područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije zahvatila je u ponedjeljak oko 16 sati kiša praćena vjetrom, a zaprimili su dojave o padu drveća na prometnice i osobna vozila, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite. Karlovačku županiju nevrijeme je pogodilo u manjem dijelu, ističu na Twitteru.

“Zaprimljene su dojave o padu drveća na prometnice, padu drveća na osobna vozila te su oštećeni električni stupovi što je izazvalo kvarove na električnoj mreži”, dodaju. Djelatnici Elektre su na terenu, a vatrogasci i komunalne službe uklanjaju drveće.

Vremenska prognoza

Sutra, u utorak, vrijeme će biti pretežno ili djelomice sunčano, ne posve stabilno te i dalje razmjerno vjetrovito, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). U unutrašnjosti ujutro mjestimice slab mraz, a uz dnevni razvoj oblaka sredinom dana i poslijepodne lokalni pljuskovi kiše ili snijega, osobito u Slavoniji. Ponekog kratkotrajnog pljuska može biti i duž obale.

Vjetar će umjeren, u Slavoniji i jak sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura s olujnim i orkanskim udarima slabjeti i okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i dalje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura bit će od -2 do 2, a na Jadranu od 4 do 8 °C. Najviša dnevna većinom između 7 i 11, a na Jadranu 11 i 14 °C.

Crveno upozorenje, koje vrijeme opisuje kao izuzetno opasno, izdano je za područje dvije regije - Velebitski kanal i Srednju Dalmaciju. Što se tiče Velebitskog kanala, DHMZ ističe kako je moguća jaka, tijekom noći vrlo jaka i olujna bura. Najjači udari vjetra bit će 35-80 čvorova. Osim bure, u Srednjoj Dalmaciji puhat će i tramontana.

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozorava DHMZ.