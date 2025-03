Stiže nam drastična promjena vremena: Za većinu Hrvatske upaljena upozorenja, prijeti kiša i grmljavina

Idući tjedan donosi tipično proljetno vrijeme – na trenutke toplo i sunčano, no uz česte oborine , ponegdje i obilne pljuskove s grmljavinom. Meteoalarm je upaljen za sve regije osim zagrebačke i karlovačke, što ukazuje na potencijalno opasne vremenske uvjete. U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i mogućom grmljavinom, a mjestimice će pasti i veće količine oborine. Vjetar će biti slab do umjeren južni, a temperatura će se kretati od 11 °C ujutro do 17 °C tijekom dana.

Središnja Hrvatska imat će povremenu kišu uglavnom u prvom dijelu dana, a potom sunčana razdoblja uz razmjerno tople temperature između 18 i 20 °C. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. U gorskoj Hrvatskoj jugozapadnjak će donositi promjenjivu naoblaku, povremene pljuskove i grmljavinu, dok će na sjevernom Jadranu zapuhati zapadni vjetar. Mjestimična kiša bit će izraženija u Lici. Jutarnja temperatura će se kretati od 7 °C u gorju do 12 °C na moru, a poslijepodnevna između 13 i 17 °C.

Foto: DHMZ

Dalmacija će biti oblačnija s čestom kišom, dok će u unutrašnjosti Dalmacije pljuskovi biti obilniji. Puhat će slab do umjeren jugo, dok će na sjeveru vjetar okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Jutarnja temperatura bit će oko 13 °C, a dnevna oko 16 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske temperature će se kretati između 14 i 16 °C, a prevladavat će oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom. Jugo će biti jako do olujno, a more valovito, prognozira DHMZ.

Na kopnu će utorak i srijeda biti promjenjivo oblačni sa sunčanim razdobljima i povremenim pljuskovima, a ujutro će ponegdje biti magle. U srijedu će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, a na istoku Hrvatske sjeverozapadnjak, koji će prema kraju dana pojačati. Temperatura zraka će se još malo sniziti. Na Jadranu će utorak i srijeda donijeti oblačno vrijeme s povremenim kišom i pljuskovima, dok će na jugu kiša biti obilnija. U četvrtak će se vrijeme stabilizirati, osobito na sjevernom Jadranu, gdje se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jugo će postupno okretati na sjeverozapadnjak, a do kraja srijede zapuhat će jaka bura.

U drugom dijelu tjedna vrijeme će biti sunčanije, ali i malo svježije. Na kopnu će puhati povremeno umjeren sjeverac, dok će na moru bura osigurati nešto stabilnije vremenske prilike. Očekuje nas promjenjiv tjedan s proljetnim karakteristikama – kišobran će biti potreban, ali neće izostati ni sunčani trenuci.