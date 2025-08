Stiže promjena vremena, uključen meteoalarm: Pogledajte što nas čeka za vikend

Sutra se u zapadnim dijelovima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu očekuje promjenjivo vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima uz grmljavinu, osobito prema večernjim satima. Mjestimice su mogući i izraženiji pljuskovi. U ostatku zemlje prevladavat će djelomice do pretežno sunčano vrijeme. Na kopnu će puhati slab vjetar, dok će na Jadranu biti slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na sjeveru će zapuhati bura. Kako javljaju iz DHMZ-a, jutarnje temperature bit će između 12 i 17 °C, duž obale od 19 do 24 °C, a najviše dnevne uglavnom od 26 do 31 °C, nešto niže u gorju. DHMZ je izdao žuti meteoalarm za zagrebačku, osječku, karlovačku i gospićku regiju zbog mogućih izraženijih pljuskova i grmljavinskog nevremena, a za riječku regiju upaljen je narančasti meteoalarm, što znači da su vremenski uvjeti potencijalno opasniji.

Foto: Screenshot/DHMZ

"U subotu na istoku Hrvatske još pretežno sunčano, ali uz umjeren do jak razvoj oblaka poslijepodne su u zapadnoj Slavoniji i Podravini vjerojatni lokalni pljuskovi i grmljavina, moguće i izraženi", prognozirala je za HRT mag. phys. Katarina Katušić iz DHMZ-a. U unutrašnjosti se već u subotu očekuje osjetno nestabilnije vrijeme, osobito poslijepodne, kada može biti izraženijih pljuskova, grmljavine pa i tuče. U središnjoj i zapadnoj Hrvatskoj temperatura će biti niža, a ponegdje je moguć i jak sjeverozapadni vjetar.

Na Jadranu subota još donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme, no prema večeri, osobito na sjevernom dijelu, mogući su izraženiji pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme uz olujan vjetar i tuču. "Na sjevernom Jadranu prema večeri moguće je i grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim sjeverozapadnim vjetrom i tučom", navodi Katušić. U nedjelju i ponedjeljak kiša i pljuskovi mogući su i dalje, no s postupnim slabljenjem. "U ponedjeljak smirivanje, još rijetko uz oborinu, ali i dalje uz dosta oblaka. Utorak pak pretežno sunčan i suh", dodaje Katušić. Na Jadranu će u ponedjeljak još mjestimično padati kiša na jugu, no u utorak slijedi stabilizacija i više sunca, uz buru koja će pod Velebitom povremeno biti i olujna.