Stiglo zahlađenje: Genovska ciklona donijela pravu jesen, na Zavižanu pao i snijeg

Studeni je počeo iznadprosječno toplo, no noćas je posvuda zahladilo. Kako ističe Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), Genovska ciklona jučer je donijela jesenski ugođaj s kišom, a zahlađenje je bilo dovoljno da na Zavižanu padne snijeg. U 7 sati, izmjerena je visina od tri centimetra.

Noćas je posvuda zahladilo, na Zavižanu dovoljno za SNIJEG! U 7 sati izmjerena je visina od 3 cm. No svaki početak je težak. 😊 ☃️#prognoza pic.twitter.com/wUFsWVEzEo — DHMZ (@DHMZ_HR) November 5, 2022

Vrijeme će danas biti umjereno i pretežno oblačno. Povremene kiše bit će istoku, u Dalmaciji i Lici, a u ostalim krajevima tek mjestimice. Na jugu su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom, a najviše suha vremena očekuje se na sjeverozapadu zemlje i u Istri. U najvišem gorju padat će i snijeg.

Foto: DHMZ

Puhat će umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, u gorju s jakim udarima, na istoku i sjeverozapadnjak, a na Jadranu jaka i olujna bura, na jugu još jugo. Najviša dnevna temperatura bit će od 9 do 14, na Jadranu između 15 i 20 °C.

Vrijeme sutra

U nedjelju će na Jadranu biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno. Malo kiše još može pasti ujutro, uglavnom u Slavniji, Baranji i Lici.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka, na udare olujna, podno Velebita i orkanska bura koja će u drugom dijelu dana slabjeti. Najniža jutarnja temperatura bit će između 6 i 11, na Jadranu od 12 do 17 °C. Najviša dnevna između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 21 °C.

