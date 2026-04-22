Investment.Weekend donosi odgovore na pitanja o investicijama koja se tiču svih nas

„Razumijevanje financija više nije privilegija stručnjaka, već ključna vještina za svakoga od nas. Naš je cilj da Investment.Weekend 2026 spoji vrhunsku industrijsku ekspertizu s praktičnim savjetima koji su primjenjivi odmah – bilo da upravljate investicijskim fondom ili vlastitom ušteđevinom“, ističe Matko Maravić, Izvršni direktor i partner u Intercapitalu i direktor programa Investment.Weekenda.

Za sve koji investicije smatraju nerazumljivom temom, Investment.Weekend priprema predavanja stručnjaka koji su tisućama građana pomogli konkretnim koracima – od pametnije štednje do značajnog povećanja mirovine. Cilj je jednostavan: sudionici iz Rovinja ne odlaze samo s informacijama, već s konkretnim znanjima o investicijama i alatima za aktivno upravljanje vlastitom imovinom.

Poseban naglasak bit će stavljen na fintech industriju, koja je u Hrvatskoj prerasla razinu buzzworda i postala pokretač stvarnih promjena. Domaći lideri pokazat će kako su inovativna rješenja iz naše regije učinila trgovanje i plaćanje dostupnim svima, bez barijera koje su desetljećima odvajale građane od tržišta kapitala.

Jedno od najiščekivanijih pitanja programa je i uloga umjetne inteligencije: predstavlja li ona dugoročnu transformaciju financijskih tržišta ili je riječ o precijenjenom balonu.

Networking bez kravata

Rovinj u rujnu ponovno postaje prirodan kontekst za razgovore koji nadilaze dvorane. Iskustvo prošle godine potvrdilo je da najvrjednija profesionalna povezivanja nastaju upravo u neformalnim trenucima uz more, a ove godine ta će sinergija biti još snažnija. Investment.Weekend dio je velike obitelji specijaliziranih festivala pod krovom Weekenda.19, koji na jednom mjestu okuplja vodeće stručnjake iz najvažnijih sektora današnjice.

Uz investicije, Rovinj će ugostiti i HR.Weekend, Tech.Weekend, Finance.Weekend, Education.Weekend, Health.Weekend, Energy.Weekend te Weekend program stvarajući jedinstvenu zajednicu investitora, poduzetnika, bankara, ali i stručnjaka iz tehnologije, zdravstva, energetike, medija i businessa. Upravo taj spoj različitih industrija osigurava još kvalitetnije prilike za umrežavanje i razmjenu ideja koje mijenjaju tržište.

