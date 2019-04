Stiže nova ponuda iz Amerike: Plenkovićev čovjek u Washingtonu

U hrvatskoj Vladi potiho i vrlo oprezno nastavljaju raditi na pronalasku tzv. B rješenja za nabavu eskadrile borbenih zrakoplova. Nakon šoka prije tri i pol mjeseca, kada je propao posao s Izraelcima, eskadrila već opjevanih F-16 Baraka, zbog protivljenja SAD-a, ostat će u Izraelu, a u HRZ-u i MORH-u nemaju vremena za razočaranost.

MiG-ovi 21 na kojima još lete naši borbeni piloti u stanju su koje ne jamči dulju operativnu uporabu i održavanje NATO sposobnosti vlastitog zračnog nadzora neba.

Osoba od povjerenja

Na prošlotjednoj velikoj vojnoj izložbi, ASDA-i u Splitu u vojnim krugovima pročulo se da u SAD odlazi visoki hrvatski predstavnik kako bi mu Amerikanci prezentirali novu ponudu. I doista, doslovce sa ASDA-e u Washington je otputovao viceadmiral Robert Hranj, koji odlazi vidjeti “ima li tu zaista neke realne i priuštive ponude za HRZ”, kažu u kuloarima. Amerikanci se ovdje drže roka koji su sami zadali, kada su Hrvatima obećali “dajte nam četiri mjeseca pa ćemo za vas pripremiti novu ponudu”. Izbor Hranja kao osobe koja nastavlja posao na nabavi eskadrile jest zanimljiv, ali i logičan. Hranj i jest jedan od najperspektivnijih časnika HV-a.

Nakon Domovinskog rata koji je proveo u HRM-u, karijera je tog 56-godišnjeg Varaždinca dalje vodila u vojnu diplomaciju, 1994. prvi je naš vojni izaslanik u SAD-u, gdje će kasnije završiti i mornaričku ratnu školu. Po povratku u RH preuzima službu koja će RH odvesti u NATO, a postaje i zapovjednik HRM-a. Hranju je dano isplanirati i zapovijedati najsloženijom vojnom vježbom HV-a nakon rata “Velebitom 18 – združena snaga”. Sada je na funkciji direktora Glavnog stožera, a očito da je osoba od povjerenja i ministra Damira Krstičevića i premijera Andreja Plenkovića.

Pitanje je, međutim, što nam to Hranj može donijeti iz SAD-a? Ponudu eskadrile novih F-16 blok 70/72, koja, znamo stoji oko 1,5 mlrd. dolara plus ostali troškovi. Kada bi i izabrali ovu ponudu, za koju RH i nema novca, morali bismo stati u red jer Emirati su prvi naručili 24 komada, Slovačka 16 i Bugarska 8+8, a nova tvornica u SAD-u još ih i nije počela proizvoditi. Prema najoptimističnijim procjenama, RH bi na početak isporuke tih zrakoplova trebala čekati 5 ili 6 godina. To znači da bi u međuvremenu trebalo “premostiti” to razdoblje s nekoliko rabljenih zrakoplova. Hrvati su SAD-u kazali da žele rabljene F-16 blok 50/52, jer su oni najbliži konfiguraciji neprežaljenih Baraka, a takve ima, primjerice, Nacionalna garda Minnesote. No Amerikanci uopće ne prodaju svoje rabljene F-16, čak im produljuju vijek, svih oko 450 komada trebaju jer kasni isporuka F-35. Ponuda rabljenih F-16 blok 30 iz Grčke prvobitno je odbijena, premda je stajala manje od 200 mil. dolara, jer bi na (dugotrajnu) modernizaciju otišlo još barem pola milijarde dolara.

Bez obrazloženja

U kalkulacijama je i švedski JAS Gripen, koji bi sada, s obzirom na okolnosti, čak mogao postati i zanimljiviji nego prije. Zašto? Zato što su Šveđani iz SAAB-a uporni ponuditelji Gripena u RH već 12 godina i o njihovu se zrakoplovu zna sve.

Njihova je ponuda, istina, bila iznenađujuće skupa, oko milijardu dolara pa, premda je ovdje riječ o novim zrakoplovima, ponuda je odbijena. Uz to, Gripena u raznim krugovima u RH prate i neke “popratne” priče, ali moguće i predrasude vezane uz problematičnost švedske neutralnosti s održavanjem i naoružavanjem zrakoplova u uvjetima rata pa je i to uništavalo njihove šanse. Da se tu nije puno promijenilo, vidjelo se i u Splitu, kada je otkazivanje naleta JAS-39 Gripena iz Mađarske protumačeno s podsmijehom da nije stigao “zbog jake kiše”.

Šveđani zainteresirani

Pokazalo se, međutim, da je zrakoplov otkazao organizator u Splitu, kao i nastup Krila Oluje, zbog smanjene vidljivosti. Ako su “prepristojni” Šveđani shvatili lekcije iz prošlosti, neće čekati da Vlada RH obznani tip novog natječaja, nego će uskočiti s rješenjima koja će biti prihvatljiva i zbog pomanjkanja vremena.

Već se nakon sastanka SAAB-ovaca i Plenkovića u Münchenu moglo shvatiti da će Šveđani dati povoljniju ponudu od prethodne, no pretpostavlja se da oni mogu ponuditi i premošćivanje problema HRZ-a s ponudom nekoliko rabljenih JAS-39 Gripena C/D, starih 5 do 6 godina, na kojima bi HRZ radio ili dok ne stignu novi, ili bi se moglo razgovarati čak i oko neke “kombinacije” nabave novih i starih. Koliko se može čuti, Šveđani jesu za ozbiljan dogovor s Hrvatskom, no ne bi željeli da ih se opet zavlači, tek kao alibi za stvaranje kvazikonkurencije ponudi koja je politički već unaprijed dogovorena.

