Stiera u vrhu stranke optužuju da govori kao oni koji žele rušiti HDZ

Usred rekonstrukcije Vlade te pritiskom koalicijskog partnera HNS-a kao i brojnih afera ministara, premijeru Plenkoviću iskrsnuo je još jedan problem. Njegov glavni izazivač Davor Ivo Stier u intervjuu za Jutarnji list praktički je potvrdio svoju kandidaturu za predsjednika HDZ-a te iznio kritiku na račun postojećeg saveza HDZ-a s HNS-om i Milanom Bandićem za koji Stier kaže da je testiran na euroizborima, ali nije dobio prolaznu ocjenu. Stierova kritika Plenkovićeve politike koju je sažeo u tezi da je primat postala politička stabilnost, a ne borba protiv korupcije i klijentelizma izazvala je oštar odgovor iz Banskih dvora. Izvor blizak premijeru Plenkoviću za Večernji je list rekao da premijer provodi borbu protiv korupcije i rješava kosture hrvatske ekonomske tranzicije od prvog dana rada Vlade.

Imao je priliku, ali se povukao

– Preduvjet svih reformi je politička stabilnost zemlje, bez nje ne bi bilo rasta plaća i mirovina, gospodarskog rasta, rasta zaposlenosti, investicijskog rejtinga, ni snažnog međunarodnog položaja Hrvatske. Tko ni danas ne razumije koji su bili politički ciljevi bivšeg partnera Mosta, može jedino jamčiti biračima HDZ-a dugotrajan boravak u oporbi. Uostalom Stier je imao priliku biti dio borbe za promjene u Hrvatskoj, ali je odlučio povući se i ostati sa strane. Odgovorni su političari oni koji svojim angažmanom pridonose boljitku naših građana umjesto da sa strane dijele savjete i preuzimaju teze onih koji se svim silama trude srušiti HDZ – poručio je premijerov blizak suradnik. Prije dva mjeseca u Plenkovićevu su krugu na jednake Stierove riječi konstatirali da je Stier odbacio opciju rušenja Plenkovića i time se svrstao uz njega kao predsjednika. Sada pak u premijerovu okruženju Stiera praktički optužuju da govori po špranci onih koji žele rušiti HDZ. To samo govori koliko je Plenković Stieru zamjerio trenutak u kojem je iznio kritiku, kada se on upravo muči s odlukom koje ministre smijeniti iz Vlade kako bi pokušao spasiti rejting HDZ-a i popraviti šanse Kolindi Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Istovremeno, iz dana u dan iskaču nove afere ministara, Goran Marić se zbog svojih afera našao i pod paskom Uskoka, pa je sve izglednije da i on odlazi iz Vlade, dok u HDZ-u pojedini izvori priželjkuju i smjenu ministrice Žalac. Stier je u intervjuu poručio da ne sklapa paktove protiv nekoga i da vodi politiku ujedinjavanja. I Plenković je, kad je preuzeo HDZ potom i Vladu, zastupao tezu o inkluzivnosti, ali se ona s vremenom pretvorila u pasivizaciju desnog krila HDZ-a i klizanje prema lijevom centru, što mu kritičari najčešće zamjeraju.

Nije lider ni u Samoboru

Stier je Plenkovićevu Vladu napustio kada je premijer iz Vlade otjerao Most i umjesto novih izbora većinu “skrpao” s HNS-om i raznim SDP-ovim “odmetnicima”, pa Stier sada nastupa s pozicije “a što sam vam govorio”. Stierova je namjera ujedinjavanje HDZ-ova biračkog tijela, koje se po njemu podijelilo na pola, i to demokršćanskom politikom koja bi trebala biti u središtu djelovanja HDZ-a. Snažan naglasak bio bi na borbi protiv korupcije i klijentelizma, a to su ključne poruke Stierova programa za HDZ po njegovoj mjeri.

Kao ni kod premijera, ni kod ostalih članova Predsjedništva Stierov intervju nije prošao nezamijećeno. Svi su iz njega iščitali da će se kandidirati za predsjednika HDZ-a, ali većina sugovornika upozorava da Stier u HDZ-u nema svoju bazu. Međutim, za šefa HDZ-a glasa se po principu “jedan član – jedan glas”, pa je sasvim moguće da Stier privuče nezadovoljne Plenkovićevom politikom. Stieru neki zamjeraju i da nema karizmu te da nije lider.

– Može on biti pametan, načitan, razumjeti politiku, ali ne može široko zagrabiti. Ne možemo vraćati desnicu, a izgubiti centar, pa i malo lijevo. HDZ je uvijek birao predsjednike koji su mogli obuhvatiti što više birača, od Tuđmana, Sanadera do Plenkovića, jedino je Karamarko otišao predesno – komentirao je jedan član predsjedništva. Drugi izvor ističe da je za predsjedničku utrku podrška stranačkih struktura na terenu neophodna i tvrdi da Stier nema čvrstu bazu ni u Samoboru.

– Kada bi Plenković imao samo jednog protukandidata, dakle samo Stiera, to bi bila žestoka borba, ali glasovi će se rastepsti između njega, Kovača i Miloševića koji isto ima ambicije. Među tom trojicom nema poveznice koja bi ih mogla ujediniti – zaključio je naš sugovornik.