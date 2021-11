Stanovnica Podravine tvrdi: 'Vidjela sam pumu na Dravi. Bila je žuto-smeđe boje, dužine oko 2 metra'

Posljednjih nekoliko mjeseci brojni građani su javljali kako su viđali životinju nalik na pumu na više lokacija u blizini ušća rijeke Mure u Dravi, a jedna Podravka tvrdi da je životinju vidjela ove nedjelje u poslijepodnevnim satima kod Selnice Podravke.

– Vidjela sam pumu na Dravi. Bila je udaljena od mene kojih 60 -70 metara. Bila je žuto-smeđe boje, dužine oko 2 m. 150 m od prve kuće. Kao i obično odlučila sam prošetati do Drave. To područje je inače jako lijepo za šetnju i sigurno je za ljude. Kada sam stigla do obale, sa svoje lijeve strane ugledala sam životinju kako izlazi iz grmlja. Sigurna sam da je to bila puma. To se događalo u 13:45. Odigralo se brzo, previše brzo, od izlaska životinje skroz iz raslinja i vraćanja natrag tako da nisam uspjela snimiti fotografiju - ispričala je žena za Podravski.

- Došla je do ruba korita koje je potkopano od toka Drave i vratila se brzo natrag i nisam ju više vidjela. Ne znam na koju je stranu krenula i zato sam ja krenula brzim korakom prema svom domu. Osvrtala sam se, ali nisam htjela trčati jer možda me sad motri. Smatram da je važno potražiti životinju i obavijestiti ljude da se ne desi nešto nepoželjno, s obzirom na to da mnogi ljudi odlaze u šetnju pored Drave – navodi.

Kazala je da su lovci obaviješteni o slučaju te su sad na terenu ne bi li spazili pumu.

VIDEO: Zoran Vakula: Bijeli Božić u prosjeku imamo svake četiri godine!