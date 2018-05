Stalnog vjerovničkog vijeća neće biti, nacrt nagodbe idući tjedan

Idući tjedan objavit će se ugovor o nagodbi vjerovnika Agrokora, a prvi njegov nacrt trebao bi biti gotov tijekom vikenda. Tako je najavio izvanredni povjerenik Fabris Peruško, ali ipak je najvažnija vijest priznanje povjerenika da se stalno vjerovničko vijeće neće osnovati jer za to nema vremena.

To je tvrdio i Franck prije nekoliko tjedana, ali su u izvanrednoj upravi do zadnjeg dana uvjeravali da će na vrijeme Trgovačkom sudu predati prijedlog novih grupa vjerovnika no sada su morali priznati da vremena ipak nema dovoljno. Od početka procesa izvanredna uprava tvrdi da privremeno vjerovničko vijeće može iznijeti proces do kraja dok s druge strane pojedini vjerovnici inzistiraju na tome da vijeće koje je odabrao Ante Ramljak nije reprezentativno. Trgovački sud zatražio je izvanrednu upravu da formira nove skupine vjerovnika kako bi se stalno tijelo ipak osnovalo, ali u Agrokoru tvrde da to nije presudno za donošenje nagodbe.

Sva jamstva valjana

– Otpisi potraživanja će biti veliki, vrijednost tvrtke će iznositi 2,5 do tri milijarde eura – ustvrdio je Peruško na konferenciji “Hrvatsko novčano tržište” na kojoj je izjavio i da su sva jamstva valjana te da će taj problem unatoč tužbama malih dioničara biti riješen. Predstavnik malih dioničara Miroslav Jeličić Purko najavio je da će manjinski dioničari nakon 10. srpnja pokretati tužbe kako bi štitili svoje interese.

– Što je više sukoba interesa i mogućih kaznena djela to će malim dioničarima biti lakše dobivati tužbe – kazao je Purko. Afera koja potresa državu vezana je za temu angažmana konzultanata iz grupe koja je sudjelovala u pisanju Lex Agrokora. Predstavnica dobavljača u privremenom vjerovničkom vijeću Marica Vidaković pozvala je Peruška da objavi popis isplata konzultantima, a da će to napraviti obećala je na dolasku i nova izvanredna uprava. Ipak, to se nije realiziralo.

Vraćanje novca neprihvatljivo

Vjerovnici iz ostalih skupina nisu željeli komentirati prijedlog premijera Andreja Plenkovića koji je pozvao savjetnike da vrate novac Agrokoru, a na samoj konferenciji na kojoj se okupila krema financijske industrije nitko od 200 uzvanika nije zastupao stav da bi prijedlog trebalo poslušati. Veliki vjerovnici nedavno su istaknuli da su troškovi visoki, ali isto tako da su bili i nužni kako bi se proces doveo do kraja. To su potvrdili i VTB bank i Knighthead Capital. Predsjednik uprave Atlantic grupe Emil Tedeschi također je branio honorare konzultanata ističući da su ih platili vjerovnici, a ne porezni obveznici. Unatoč tomu Peruško je i službeno potvrdio da su neke naknade za neke savjetnike smanjene za 10 do 30 posto, a najavio je da će se objaviti troškovi svih savjetnika, temeljem dogovora s vjerovnicima, nastali od 10. travnja. Do finaliziranja nagodbe izvanredna uprava još mora riješiti problem vlasnika obveznica kojima je Adris Grupa osporila tražbine. U Agrokoru inzistiraju na tome da je riječ o “taktičkom osporavanju”, međutim, Adris ne popušta i inzistira na obrani legitimnosti postupka kroz pravnu akciju koju su pokrenuli, a u tome imaju punu podršku Nadzornog odbora.