Srpski mediji vozačima: Dobro pazite u kojoj ste koloni, Hrvati za ovo pišu kazne

Kako se približava 10. travanj, radno vrijeme EES sustava na granicama EU postupno će se produživati. Od tog datuma, sustav za automatsko bilježenje ulazaka i izlazaka putnika iz EU morat će raditi 24 sata na svim graničnim prijelazima, uključujući Grčku, najpopularniju ljetnu destinaciju u Srbiji. Iako je u listopadu počela primjena sustava, prema riječima Aleksandra Seničića iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, donijela je više problema nego rješenja, što su potvrdile gužve na granicama tijekom praznika, piše Blic.

Početno radno vrijeme EES-a bilo je dva do četiri sata dnevno, no do travnja se očekuje da će trajati 7-8 sati dnevno, a nakon toga 24 sata. Međutim, to ne jamči da gužve neće ostati, jer neće biti moguće privremeno suspendirati sustav, što je ranije omogućavalo brži prolaz.

Za turiste koji planiraju putovati u Grčku Seničić savjetuje da izbjegavaju kolonu za EU građane na Evzoniji i umjesto toga stanu u kolonu označenu "All passports". Također napominje da bi u Hrvatskoj za takav prekršaj mogli dobiti kaznu, dok Grčka do sada nije sankcionirala ovu grešku, ali uvijek postoji mogućnost da vas vrate na kraj reda. – U Hrvatskoj za taj prekršaj pišu kaznu, u Grčkoj to do sada nisu radili – rekao je. Preporučuje i provjeru manjih graničnih prijelaza te informiranje o gužvama putem kamera.

Što se tiče ljetnih putovanja, Seničić ističe da je još rano za procjenu hoće li turisti iz Srbije više birati destinacije izvan EU, poput Turske, Egipta ili Tunisa, zbog kompliciranog EES sistema.