Srića u NU2 o Milanoviću: 'Ja mu opraštam. Pridonio sam njegovoj pobjedi, ali iznevjerio je ljevičare'

Pulmolog Saša Srića gostujući u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 ustvrdio je kako situacija u zdravstvenom sustavu nije dobra, štoviše prema njemu je zabrinjavajuća.

- Broj novozaraženih se povećava, a ono što je još više zabrinjavajuće - raste broj hospitaliziranih. Taj broj hospitaliziranih u ovom trenutku još uvijek možemo izdržati, rekao je dodavši kako veliki kapaciteti idu prema popunjavanju.

Kaže kako razumije Hrvatske udruge bolničkih liječnika koji kritiziraju vlast, zato što su na prvim linijama uz medicinske sestre, anesteziologe, interniste.

Na pitanje voditelja Aleksandra Stankovića kako se nositi s toliko smrtnih slučajeva, Srića je izjavio da mu je kao pulmologu teško svaki dan gledati teške ljudske sudbine no to je njihov poziv, zadatak i dužnost.

- Godinama radimo s pacijentima koji su imali različite kliničke slike, spašavali smo živote i u drugim situacijama, no COVID je nešto novo. COVID je nešto specifičnije, COVID je nešto što je drugačije od drugih kliničkih slika. Vjerujte mi, gledajući svaki dan takve pacijente, pacijenti se znaju urušavati unutar sat, dva, pa čak i kraće. Pacijent koji dolazi najčešće zbog teške upale pluća koja je prouzrokovana COVID infekcijom, kod kojega prognoziramo da bi mogao bolje proći, pacijent se u roku sat, sat i pol do dva sata urušava i treba mu intenzivna bolnička skrb. Vjerujte mi, takve slučajeve je na neki način teško gledati ali to je naš zadatak, volja, ljubav - spasiti ljudski život. Nosimo se, moramo se nositi s time - kaže.

VIDEO: Ogromna gužva na zagrebačkom Velesajmu: Ljudi pohrlili na cijepljenje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upitan primjećuje li razlike u valovima epidemije što se tiče kliničke slike bolesnika, kazao je da će ispasti da su drugi i četvrti val teži od prvog i trećeg.

Specifičnost ovo četvrtog vala u odnosu na drugi je što je period pojavljivanja bolesti jesensko-prozimski period, kada je bolest opasnija, kada se ljudi više zadržavaju u zatvorenim prostorima i kada klinička slika više dolazi do izražaja, a virus je potentniji i opasniji.

Na pitanje da je Milanović o Srići rekao da je on izmigoljio iz rupe i da je najobičnije lupetalo, kazao je sljedeće: Ako smo izmigoljili, izmigoljili smo iz iste rupe. A ta rupa se zove socijaldemokracija

- Ja sam ljevičar i iskreni socijaldemokrat i vjernik. Opraštam na neki način na njegovoj izjavi što me prozvao lupetalom u periodu kad sam davao maksimum sebe. Čestitam mu i rođendan, mislim da ga je jučer i proslavio - ustvrdio je poznati liječnik i nastavio: - Želim mu još puno, puno zdravlja. Nisam se izmigoljio iz nikakve rupe. Borio sam se za istinu, borio sam se za ono što je istinski važno, a to je zdravlje naših sugrađana.

Kazao je kako je on sam bio u SDP-u.

- Za tog istog Zorana Milanovića okolo sam nosio jakne 'Predsjednik s karakterom'. Želio sam da pobijedi. Ja mu sugeriram da svoja razmišljanja pokušava usmjeriti na pozitivu, jer ima za to potencijala. Imao sam puno očekivanja od njega, iznevjerio je lijeve birače. Dajem mu plus jer je pozvao na cijepljenje, ali ne nositi maske i ne držati se razmaka to nije dobro. Dragi predsjedničke, poslušaj malo svoju suprugu - poručio je Srića podsjećajući kako je supruga predsjednika ustvari epidemiologinja.

Srića je rekao u NU2 da je sudjelovao u Milanovićevoj kampanji. Naime, bio je član Savjeta za zdravstvo SDP-a i osobno je kontaktirao s timom predsjednika. Uvjeren je da je on puno pridonio Milanovićevoj pobjedi, te je prošao 92 grada tijekom izbora.