Epidemiologinja HZJZ-a: Trebalo bi se ići na nešto strože mjere

Epidemiologinja iz HZJZ-a Sanja Kurečić Filipović za HRT je kazala kako će broj novozaraženih vrlo vjerojatno biti ovako visok još jedno vrijeme te da je potrebno cijepiti se kako bi se smanjio broj novozaraženih, a posebno to trebaju učiniti oni koji još nisu primili prvu dozu.



"Potrebno je također aktivnije ljude osvještavati o mogućnosti cijepljenja trećom dozom. U međuvremenu, dok to cjepivo ne pokaže svoju pravu zaštitu, naravno da se ljudi trebaju pridržavati svih već poznatih epidemioloških mjera. To nam je dodatno oružje, uz cijepljenje", rekla je.

"Trebamo paziti na to da se nosi maska jer ona može pružiti zaštitu i smanjiti rizik od obolijevanja. Trebamo je nositi, posebno u zatvorenim prostorima. Tamo gdje je veći broj ljudi, ne trebamo ulaziti, a i okupljanja bilo kakve vrste treba izbjegavati, uključujući i privatna. Trebali bismo razmisliti tko s nama, npr., sjedi za stolom. Tako bismo smanjili moguće rizike", rekla je Kurečić Filipović.

Na pitanje jesu li dovoljno stroge kontrole ili trebaju biti još snažnije, je li potrebna šira primjena covid-potvrda te vodi li sadašnja situacija prema online nastavi u školstvu, kazala je da bi se, u skladu s nekim predviđanjima i dosadašnjim saznanjima te s obzirom na porast broja oboljelih i hospitaliziranih, doista trebalo ići na nešto strože mjere.



"I dalje moramo upozoravati na individualnu odgovornost i svjesnost ljudi, a naročito pozivati na cijepljenje te naglašavati da cijepljenje spašava živote. Među umrlima je ipak veći postotak onih koji nisu primili nijedno cjepivo", izjavila je epidemiologinja.

S obzirom na obilježavanje predstojećeg blagdana Svih svetih, kazala je da bi bilo dobro, da oni koji to mogu, sami došeću do groblja i ne koriste javni prijevoz, ako nije nužno.



"Ako ste u javnom prijevozu, onda se treba održavati distanca i nositi zaštitna maska. Kad ljudi izađu iz javnog prijevoza, neminovno će se stvarati gužve, tako da je maska poželjna čak i na otvorenom prostoru. Oko vas je mnogo ljudi za koje ne znate u kojemu su stanju u tome trenutku", zaključila je epidemiologinja.