Srednji prst na Markovu trgu itekako nam je, tako indolentnima, bio potreban

U sjeni masovnog slavljenja sportske savršenosti koju ćemo, unatoč njihovu zavidnom imovinskom stanju i multimilijunskoj nagradi Fife, sada očigledno s guštom jednokratno, a od njihove 45. godine i trajno izdašno financijski nagraditi, održao se po ministru Marinu Piletiću nepotreban prosvjed najpotrebitijih, osoba s invaliditetom i obitelji djece s teškoćama u razvoju.



Sudeći po broju okupljenih, mi koji nemamo tih specifičnih potreba nismo smatrali da je to nešto toliko poticajno što bi trebalo svojom prisutnošću podržati. Kao što očito ne vidimo ništa sporno u tome da se istodobno osvajačima sportskih odličja (uzgred, ne i znanstvenih, humanitarnih, kulturnih i inih postignuća), isplaćuje, pa i kad za to nema baš nikakve potrebe jer su zaposleni, imaju svoj privatni biznis i/ili su ionako imućni, ove godine od 2851 do 7129 kuna mjesečno, a sljedeće će biti i do nekoliko stotina kuna više, ovisno o porastu prosječne neto plaće u 2022.