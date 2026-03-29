NOVI NAPAD

VIDEO Gori ključna Putinova luka

VL
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
29.03.2026.
u 15:17

Ukrajina redovito napada ruske pogone za izvoz nafte i rafinerije nafte nastojeći potkopati ratno gospodarstvo Moskve

Ukrajinski napad ponovno je izazvao požar u ruskoj luci Ust Luga na Baltičkom moru, izvijestio je u nedjelju na Telegramu regionalni guverner Lenjingradske oblasti, Aleksandar Drozdenko. Ruske su snage u regiji oborile 36 dronova, rekao je Drozdenko. Ust-Luga je ključna luka za izvoz sirove nafte, ukapljenog prirodnog plina, gnojiva i ugljena. Luka je napadnuta ranije ovaj tjedan kada su oštećeni tankeri, skladišta i utovarne stanice. Mediji su izvještavali o oblacima dima iznad područja.

Ukrajina je u subotu napala regiju, već treću noć zaredom. Ust-Luga, kojom upravlja ruski monopolist za naftovode Transnjeft, dnevno prevozi oko 700.000 barela nafte a, prema izvorima je, 2025. godine isporučila 32,9 milijuna metričkih tona naftnih derivata. Predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je ruski izvozni kapacitet iz regije sada smanjen na 40 posto. Ukrajina redovito napada ruske pogone za izvoz nafte i rafinerije nafte nastojeći potkopati ratno gospodarstvo Moskve.

Istodobno je Moskva najavila zabranu izvoza benzina koja počinje u srijedu i traje do 31. srpnja u pokušaju stabiliziranja cijena za potrošače usred globalnih problema s opskrbom, uzrokovanih ratom protiv Irana. To je uslijedilo nakon prethodnih zabrana izvoza benzina i dizela da bi se zemlja mogla nositi s nestašicama nastalim zbog ukrajinskih napada.

Ukrajina je izvijestila i o masovnim napadima dronovima. Kijev je objavio da je većina od 442 zračna napada spriječena, ali su evidentirani napadi. Deset je ljudi ranjeno u Mikolajivskoj oblasti na jugu Ukrajine, a energetska postrojenja napadnuta su u oblasti Odese na Crnome moru. U regiji su zabilježeni i prekidi u opskrbi električnom energijom.

Volodimir Zelenski nafta Rusija Ukrajina rat u Ukrajini

NE
NenadNikolicCroatia
16:09 29.03.2026.

Bitke kod Guljajpolja u Zaporoškoj oblasti u Ukrajini se nastavljaju, iako se činilo prije samo mjesec dana da ruske snage drže to strateško i povijesno važno mjesto za Ukrajince. Ukrajinci su unatoč proruskim akcijama Mađarske oko blokade ekonomske i vojne podrške EU Ukrajini nekako našli slaba mjesta u rasporedu ruskle vojske na terenu. Tu su Ukrajinci vratili nekoliko stotina četvornih kilometara koje su Rusi zauzeli u prethodna 3-4 mjeseca. Rusi su očito u nedoumici što dalje i čekaju hoće li Mađarska uspjeti do kraja blokirati podršku EU ukrajinskoj strani. Kako se smanjuje ruska nadmoć u pješaštvu koje otkazuje na bojištu, Rusi su pokrenuli ogromne kampanje kako bi reaktivirali vojne invalide. Pune su ruske novine tekstova o modernim ruskim bolnicama gdje se invalidi mogu brzo oporaviti i o novim vrstama kirurških operacija s protezama koje nadomještavaju amputirane organe. Ostaje im i stalno regrutiranje neruskih naroda u rusku vojsku koje polako zakazuje. I ostaje još cijeli bazen regruta u velikim ruskim gradovima koji imaju obiteljske veze s lokalnom i saveznom političkom vrhuškom jer bi moglo doći do pobune izravno protiv Putina, što bi moglo dovesti do tko zna kakvih sve posljedica.

StožerniGeneral50
15:37 29.03.2026.

Bravo za hrabre Ukrajince neka agresor žanje kaj je sijao.

